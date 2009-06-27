Х.Клинтон назначила спецпредставителя США по мусульманскому миру

Госсекретарь США Хиллари Клинтон назначила спецпредставителя Госдепартамента по мусульманскому миру. Отвечать за налаживание взаимопонимания между США и исламским сообществом будет Фарах Пандит, имеющая многолетний опыт подобной работы, передает Би-би-си.

Должность спецпредставителя США по делам мусульман создана впервые. Она логично вытекает из новой политики президента США Барака Обамы, направленной на улучшение взаимоотношений Америки с исламским миром.

Ф.Пандит, эмигрировавшая с родителями из Индии, сама исповедует ислам, указывает пресс-служба Госдепартамента.

Добавим, что при Бараке Обаме отношениям США с мусульманскими странами стало уделяться повышенное внимание. В частности, 4 июня президент выступая с исторической речью в Каирском университете, призвал построить новые отношения между США и мусульманскими странами, основанные на "взаимном интересе и уважении".

При этом США и мусульмане по всему миру должны перестать быть соперниками и начать разделять "общие принципы справедливости и прогресса".