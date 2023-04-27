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Отказавшиеся от российской нефти заводы потеряли прибыль Политика, 18:19
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Отказавшиеся от российской нефти заводы потеряли прибыль

Bloomberg: отказавшиеся от российской нефти заводы потеряли прибыль
Заводы, которые могут покупать российскую нефть, получают преимущество из-за скидок, их рентабельность по-прежнему остается высокой, пишет Bloomberg. Тем временем предприятия, соблюдающие санкции, терпят убытки
BRENT BRENT $78,42 -2,73%
Фото: Oleg Nikishin / Getty Images
Фото: Oleg Nikishin / Getty Images

Заводы, которые из-за санкций не могут закупать российскую нефть, практически перестали получать прибыль от переработки ближневосточной нефти, сообщил Bloomberg.

Речь идет о заводах «в некоторых частях Азии», и некоторые из этих заводов на фоне сложившейся ситуации рассматривают возможность сократить производство. В беседе с Bloomberg представители ряда нефтеперерабатывающих предприятий в Азии и Европе, которые не могут закупать нефть у России, на условиях анонимности отметили, что санкции против Москвы ограничивают их возможности.

При этом для нефтеперерабатывающих заводов в Индии и Китае, которые продолжают закупать нефть со скидкой из России и других подсанкционных стран, таких как Иран и Венесуэла, ситуация сложилась диаметрально противоположная, отмечает Bloomberg.

Как пишет агентство, такое «разделение» означает, что санкции против российской нефти «не безболезненно» прошли для экономик самих промышленно развитых стран. Те заводы, которые могут покупать российскую нефть, затем законно продают ее тем же странам «Большой семерки» после переработки в такие виды топлива, как дизельное топливо и бензин, отмечает Bloomberg.

«Мы будем продолжать наблюдать победителей и проигравших до тех пор, пока российская нефть идет со скидкой», — заявил генеральный директор и глава отдела исследований нефти в CMarkits в Лондоне Юсеф Альшаммари. «Это однозначно экономическое преимущество, когда эта купленная со скидкой нефть перерабатывается и продается как продукт на международных рынках», — добавил он.

Евросоюз и страны G7 в декабре ввели потолок цен на российскую нефть, в феврале ограничение было расширено и на нефтепродукты. Российские власти считают санкции незаконными. В качестве ответной меры Россия запретила поставлять нефть странам, установившим потолок цен, и переориентировалась на азиатский рынок. По подсчетам аналитической компании Vortexa, в марте на Китай и Индию приходилось до 91% такого экспорта.

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В Азии российский сорт нефти Urals стал продаваться с большими скидками, вплоть до цены ниже себестоимости, сообщал в декабре Reuters. В частности, скидка на российское сырье в Индии в том месяце составила $12–15 по сравнению с более ранними сделками.

В США сочли ситуацию, когда российская нефть и нефтепродукты продаются ниже предельных цен, позитивной и отметили, что потолок цен «работает хорошо». Как сообщал Bloomberg, большинство членов «Большой семерки» выступают против снижения потолка цен, Брюссель также считает действующий потолок эффективным.

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