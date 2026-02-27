Новак сообщил о планах снизить дисконт на нефть до $10 за баррель
Правительство будет стремиться снизить дисконт на российскую нефть примерно до $10 за баррель, заявил вице-премьер Александр Новак в ходе открытой встречи в образовательном центре «Сириус».
«В лучшие времена, я имею в виду уже в санкционном периоде, у нас дисконт на нефть был на уровне примерно около $10 за баррель. И мы будем стремиться, чтобы эта цифра снижалась примерно до этого уровня. Работаем в этом направлении», — сказал Новак.
Дисконт на нефть — это ценовая разница между определенной маркой нефти и эталонной (обычно Brent), возникающая из-за отличий в качестве нефти, рыночной ситуации или внешнеполитических факторов.
Bloomberg 25 февраля сообщал, что средняя скидка на российскую нефть марки Urals, экспортируемую через западные порты, на прошлой неделе выросла до $30,62 за баррель по отношению к нефти марки Brent.
Вице-премьер уточнил, что доля нефтегазовых доходов России составляет около 15%, «еще недавно была 50%», отметив, что в снижении доли «ничего плохого нет, главное, что общий объем должен как минимум сохраняться».
«Для нашей страны очень важно, чтобы мы избавлялись от нефтяной иглы, такая задача тоже поставлена», — напомнил он.
Новак признал, что «сегодня есть риски дефицита бюджета», связанные с тем, что цены на российскую нефть ниже, чем были запланированы в прогнозе социально-экономического развития. Он объяснил это различными факторами, включая снижение средней цены на Brent и падение цены Urals, что вызвано в том числе «перенаправлением нашей продукции на более дальние рынки».
«Это означает более высокие расходы на транспортировку. И если раньше мы большую часть транспортировали в Европу, расходы были в несколько раз меньше, чем расходы на транспортировку в Индию или Китай», — пояснил зампред правительства.
В ноябре Новак говорил, что власти ожидают, что размер дисконта будет сокращаться по мере адаптации отрасли к новым санкциям и перестройки логистики, что займет один-два месяца.
Минфин спрогнозировал, что российский бюджет в январе 2026 года может недополучить 231,9 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов, речь идет об отклонении фактических поступлений от ожидаемого уровня, заложенного в бюджетное правило. Месяцем ранее бюджет недополучил 137,6 млрд руб. таких доходов.
