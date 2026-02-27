Афганский телеканал сообщил о возобновлении боев на границе с Пакистаном
Афганские силы возобновили бои с подразделениям вооруженных сил Пакистана округе Данд-Патан провинции Пактия. Об этом сообщил со ссылкой на источники афганский телеканал Ariana News в соцсети X.
«В провинции Хост, в районах Зази-Майдан, Алишер и Терезай, расположенных вдоль линии Дюранда, также началась новая волна ответных атак сил Исламского эмирата на позиции пакистанских военных», — говорится в сообщении.
Эскалация началась в ночь на 27 февраля, когда, по заявлению Кабула, афганские силы начали операцию вдоль линии Дюранда в ответ на авиаудары Пакистана. Исламабад подтвердил открытие огня и позднее объявил об «открытой войне». Обе стороны сообщают о сотнях погибших среди военных.
Этим утром Ariana News сообщал, что воздушные силы Афганистана ударили по ядерному объекту в Пакистане и военной базе в районе Абботтабада в провинции Хайбер-Пахтунхва.
МИД России призвал стороны к политико-дипломатическому урегулированию. Советник главы внешнеполитического ведомства Замир Кабулов заявил о готовности Москвы выступить посредником.
Очередное обострение произошло на фоне сохраняющегося пограничного спора. После прихода к власти движения Талибан в 2021 году столкновения на границе участились. Афганистан и Пакистан оспаривают прохождение линии Дюранда.
Афганистан и Пакистан ведут пограничный спор c 1947 года, когда второй получил независимость после раздела Британской Индии. Граница между двумя странами проходит по так называемой линии Дюранда протяженностью 2,6 тыс. км, установленной соглашением 1893 года.
