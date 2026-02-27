 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Афганский телеканал сообщил о возобновлении боев на границе с Пакистаном

Афганский телеканал сообщил о возобновлении боев на границе с Пакистаном. По данным Ariana News, афганские войска атаковали пакистанцев в ответ на их удар. Бои идут в провинции Хост
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Афганские силы возобновили бои с подразделениям вооруженных сил Пакистана округе Данд-Патан провинции Пактия. Об этом сообщил со ссылкой на источники афганский телеканал Ariana News в соцсети X.

«В провинции Хост, в районах Зази-Майдан, Алишер и Терезай, расположенных вдоль линии Дюранда, также началась новая волна ответных атак сил Исламского эмирата на позиции пакистанских военных», — говорится в сообщении.

Эскалация началась в ночь на 27 февраля, когда, по заявлению Кабула, афганские силы начали операцию вдоль линии Дюранда в ответ на авиаудары Пакистана. Исламабад подтвердил открытие огня и позднее объявил об «открытой войне». Обе стороны сообщают о сотнях погибших среди военных.

Этим утром Ariana News сообщал, что воздушные силы Афганистана ударили по ядерному объекту в Пакистане и военной базе в районе Абботтабада в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Что означает «открытая война» между Пакистаном и Афганистаном
Политика
Фото:Reuters

МИД России призвал стороны к политико-дипломатическому урегулированию. Советник главы внешнеполитического ведомства Замир Кабулов заявил о готовности Москвы выступить посредником.

Очередное обострение произошло на фоне сохраняющегося пограничного спора. После прихода к власти движения Талибан в 2021 году столкновения на границе участились. Афганистан и Пакистан оспаривают прохождение линии Дюранда.

Афганистан и Пакистан ведут пограничный спор c 1947 года, когда второй получил независимость после раздела Британской Индии. Граница между двумя странами проходит по так называемой линии Дюранда протяженностью 2,6 тыс. км, установленной соглашением 1893 года.

Илья Трапезников
Афганистан Пакистан бои Талибан авиаудар
