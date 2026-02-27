 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

МИД вызвал посла Финляндии

МИД вызвал финского посла из-за акции перед российским представительством
МИД выразил протест финскому послу из-за акции напротив посольства России в Хельсинки. Демонстранты сожгли российский флаг. В МИД назвали произошедшее актом надругательства при попустительством правоохранителей
Марья Лийвала
Марья Лийвала (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

МИД России вызвал посла Финляндии Марью Лиивалу, сообщает пресс-служба ведомства.

«Заявлен решительный протест в связи с имевшей место 24 февраля провокационной акцией перед посольством России в Финляндии, в ходе которой неизвестными лицами был сожжен Государственный флаг Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Москва рассматривает произошедшее как «вопиющий и кощунственный акт надругательства», послу выразили «крайнее недоумение тем, что представители финских правоохранительных органов, призванные обеспечить безопасность мероприятия и общественный порядок, не воспрепятствовали преступлению, чем, по сути, попустительствовали его совершению».

«До финляндской стороны доведено настоятельное требование принять необходимые меры для установления и привлечения злоумышленников к ответственности, а также предотвращения экстремистских действий подобного рода в отношении посольства Российской Федерации в будущем», — добавили в пресс-службе МИДа.

Финский МИД вызывал российского посла в июне 2025 года из-за подозрения в нарушении воздушного пространства. По данным финской стороны, российский военный самолет нарушил воздушное пространство Финляндии у побережья города Порвоо в южной части страны.

Авторы
Теги
Илья Трапезников
Финляндия МИД российские флаги акция
