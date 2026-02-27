Минюст признал иноагентом журналистку Веру Кричевскую

В реестр также включили активиста Максима Алиева, депутата Госсобрания Якутии Александра Иванова и казахстанский интернет-портал «Республика»

Вера Кричевская (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Минюст признал иностранным агентом журналистку и телережиссера Веру Кричевскую, одну из основателей телеканала «Дождь» (признан в России иноагентом и нежелательной организацией).

Также в обновленный реестр вошли казахстанский интернет-ресурс «Республика», активист Максим Алиев и депутат государственного собрания Якутии Александр Иванов.

В сообщении Минюста говорится, что Кричевская и Алиев распространяли сообщения признанных нежелательными организаций и недостоверную информацию о действиях и решениях российских властей, а также выступали против военных действий на Украине. Иванов, как заявили в ведомстве, «взаимодействовал с иностранными агентами» и организацией, включенной в перечень нежелательных.

Кричевская пришла на телевидение в 1992 году, работала на «Пятом канале» и ОРТ, занималась проектами для НТВ, в том числе была режиссером программы Дмитрия Диброва «Антропология». В 2004-2008 годах работала на украинском канале ICTV, а позднее начала заниматься «Дождем». Была режиссером и креативным продюсером телеканала, работала над проектом «Гражданин поэт». В 2021-м сняла документальный фильм о «Дожде».

Иванов был избран в парламент Якутии в сентябре 2023 года по списку партии «Новые люди» (в августе 2025 года замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева заявила, что Иванов является беспартийным и назвала недопустимым его дальнейшее нахождение в составе фракции). 25 февраля республиканский парламент решил обратиться в региональные МВД и Минюст с просьбой проверить публичные высказывания Иванова «на предмет нарушения законодательства о противодействии экстремистской деятельности и распространения недостоверной общественно значимой информации». Поводом стало обращение Иванова в его Telegram-канале. Сам депутат говорил, что расценивает свои высказывания «как критику в адрес централизации власти, а не как призывы к сепаратизму».

На прошлой неделе список иностранных агентов пополнили политолог Александр Кынев, журналисты Аурен Хабичев и Владимир Севриновский, бывший глава администрации поселка Куровского Калужской области Алексей Черемушкин и организация European Youth Forum.