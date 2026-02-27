АСТ снял с продажи роман «Голубое сало» Владимира Сорокина

«Голубое сало» снято с продаж. Ранее, в 2024 году, другой роман Владимира Сорокина — «Наследие» перестал продаваться в России. Тогда писатель назвал критиков такими же «лжепатриотами» как те, что выступали против «Голубого сала»

Владимир Сорокин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Роман «Голубое сало» писателя Владимира Сорокина снят с продажи из-за вероятных претензий от правоохранительных органов, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе издательства АСТ.

Произведение было впервые опубликовано в 1999 году. Роман повествует о «голубом сале», под этим названием упоминается вещество, которое вырабатывают клоны русских писателей.

АСТ называет «Голубое сало» «самым провокационным» произведением Сорокина, «закрепившем за ним титул классика постмодернизма».

РБК обратился за комментарием в АСТ.

Сорокин является автором 11 романов, а также ряда рассказов, повестей, киносценариев и пьес. В русской литературе он представляет направления концептуализма и соц-арта. Писатель становился лауреатом премий НОС, Андрея Белого, «Большая книга», а также номинантом Международной Букеровской премии. Сорокин уехал из страны, сейчас он проживает в Берлине.

АСТ уже приостанавливало продажи книг Сорокина в 2024 году. Тогда издательство перестало продавать «Наследие» Сорокина, потому что экспертный центр при Российском книжном союзе (РКС) заключил, что произведение содержит «информацию, запрещенную к распространению в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 6.21. КоАП), и должно быть изъято из продажи».

В ноябре 2024 года АСТ получило штраф за порнографию в романе «Наследие». Также наказанию подверглись издательство «Эксмо» и типография «Парето-принт».

Сорокин назвал критиков романа лжепатриотами, также заявил, что литература — это «свободный зверь, он гуляет там, где хочет, и гуляет сам по себе без цензуры и союзов писателей».