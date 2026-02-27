 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

АСТ снял с продажи роман «Голубое сало» Владимира Сорокина

«Голубое сало» снято с продаж. Ранее, в 2024 году, другой роман Владимира Сорокина — «Наследие» перестал продаваться в России. Тогда писатель назвал критиков такими же «лжепатриотами» как те, что выступали против «Голубого сала»
Владимир Сорокин
Владимир Сорокин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Роман «Голубое сало» писателя Владимира Сорокина снят с продажи из-за вероятных претензий от правоохранительных органов, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе издательства АСТ.

Произведение было впервые опубликовано в 1999 году. Роман повествует о «голубом сале», под этим названием упоминается вещество, которое вырабатывают клоны русских писателей.

АСТ называет «Голубое сало» «самым провокационным» произведением Сорокина, «закрепившем за ним титул классика постмодернизма».

РБК обратился за комментарием в АСТ.

Сорокин назвал лжепатриотами критиков его романа «Наследие»
Общество
Владимир Сорокин

Сорокин является автором 11 романов, а также ряда рассказов, повестей, киносценариев и пьес. В русской литературе он представляет направления концептуализма и соц-арта. Писатель становился лауреатом премий НОС, Андрея Белого, «Большая книга», а также номинантом Международной Букеровской премии. Сорокин уехал из страны, сейчас он проживает в Берлине.

АСТ уже приостанавливало продажи книг Сорокина в 2024 году. Тогда издательство перестало продавать «Наследие» Сорокина, потому что экспертный центр при Российском книжном союзе (РКС) заключил, что произведение содержит «информацию, запрещенную к распространению в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 6.21. КоАП), и должно быть изъято из продажи». 

В ноябре 2024 года АСТ получило штраф за порнографию в романе «Наследие». Также наказанию подверглись издательство «Эксмо» и типография «Парето-принт».

Сорокин назвал критиков романа лжепатриотами, также заявил, что литература — это «свободный зверь, он гуляет там, где хочет, и гуляет сам по себе без цензуры и союзов писателей».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Пакистан объявил «открытую войну» правительству талибов в Афганистане

Axios: Пентагон представил Трампу варианты действий против Ирана

В России создали учебник по беспилотникам для старших классов

Telegraph: Десант Британии и Франции завершает подготовку к миссии на Украине

Суд вновь рассмотрит дело пассажиров «Аэрофлота» из-за рейса на Пхукет

Реальные ставки по кредиткам в России превысили 50%
Авторы
Теги
Илья Трапезников
При участии
Елена Степанова
Владимир Сорокин «Эксмо» писатель
Материалы по теме
Суд оштрафовал издательства и типографию за порнографию в книге Сорокина
Общество
В Российском книжном союзе рассказали, как устроен механизм проверки книг
Общество
Суд признал экстремистской книгу Ходорковского «Как убить дракона»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 91,3 (+0,27) Инвестиции, 17:27 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 77,27 (+0,15) Инвестиции, 17:27
Объем перевозок по Севморпути вырастет на четверть к 2035 году Экономика, 17:49
Зампреда правления «Газпром нефти» арестовали за взятки Бизнес, 17:48
Как претензии Трампа на Гренландию довели Данию до досрочных выборов Политика, 17:44
Тренер Мишин призвал вернуть российских фигуристов на мировую арену Спорт, 17:43
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
Суд на Кубани рассмотрит дело о некачественных лекарствах Общество, 17:37
В каких мегаполисах быстрее всего раскупят новостройки. Список Недвижимость, 17:30
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Карседо назвал главными принципами «Спартака» страсть и доминирование Спорт, 17:30
В Красноярске мать бросила трехлетнего сына в запертой грязной квартире Общество, 17:27
Мэр Львова назвал основную причину потерь ВСУ в боях Политика, 17:26
ЦБ оставил курс доллара на выходные и 2 марта выше ₽77 Инвестиции, 17:24
Глава оргкомитета ВЭФ пообещал анализ выполнения поручений Путина Экономика, 17:24
Кризис неизбежен: как подготовить сотрудников Образование, 17:23
От умного дома до библиотеки: как устроены цифровые сервисы Ростелекома РБК и Ростелеком, 17:21