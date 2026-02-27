Мэр Львова назвал основную причину потерь ВСУ в боях

Более половины потерь украинской армии происходит из-за ошибок командиров, уверен мэр Львова. С его слов, генералы ВСУ уверены, что доля погибших по этой причине достигает 80%

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Некомпетентность украинских командиров и «незрелость» правительства являются причиной до 80% потерь ВСУ, заявил мэр Львова Андрей Садовой в эфире украинского телеканала «Апостроф».

«Больше половины людей, которых мы теряем в ходе боевых действий, — это потери из-за некомпетентности командиров и незрелости военно-политического руководства страны. Когда я озвучиваю этот тезис генералам, они говорят: «Ошибаешься, 70–80% потерь происходят из-за некомпетентных командиров», — сказал мэр.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 24 февраля заявил, что военное командование на Украине стремится поскорее завершить боевые действия из-за серьезных потерь ВСУ. Потери украинской армии он назвал «огромными».

На Украине неоднократно с начала боевых действий ужесточали правила мобилизации, в том числе из-за потерь. Власти признавали, что набор не покрывает потребности украинской армии.

Замглавы Минобороны Украины Наталия Калмыкова в октябре 2023-го, еще до существенного ужесточения правил мобилизации, сообщила, что мобилизации пытаются избежать сотни тысяч украинцев. В последующие годы ситуация не изменилась.

По данным российского Генштаба, общие потери украинских сил с начала военной операции по 31 декабря 2025 года превысили 1,5 млн человек, из них свыше 520 тыс. военнослужащих ВСУ потеряли только в 2025 году.

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC в феврале 2025-го утверждал, что ВСУ потеряли 46 тыс. военных убитыми. Еще 380 тыс. солдат, по его словам, были ранены.

Глава Минобороны Украины Михаил Федоров в конце февраля сообщил, что Киев работает над комплексной реформой мобилизации. «Предложим системное решение, чтобы решить накопившиеся за годы проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны», — пояснил он.