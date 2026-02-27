Американское юрлицо ФБК внесли в перечень террористических организаций

Американская дочка ФБК была внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Ранее решение о признании ее террористической принял Верховный суд страны, при этом российское юрлицо было ликвидировано еще в 2021 году

Фото: Пётр Ковалев / ТАСС

Американское юридическое лицо ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан экстремистской организацией и запрещен в России, также признан иностранным агентом, нежелательной организацией и ликвидирован) — Anti-Corruption Foundation (AFC), признанное террористическим и запрещенным по решению Верховного суда, внесено в перечень организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, Росфинмониторинга. Об этом следует из данных сайта регулятора.

Фонд борьбы с коррупцией был сформирован в 2011 году Алексеем Навальным как некоммерческая организация. В октябре 2019 года Минюст внесло ФБК в список организаций, выполняющих функции иностранного агента. Весной 2021 года Московский городской суд признал его экстремистским объединением, запретил деятельность и постановил ликвидировать. После запрета в России соратники Навального зарегистрировали в США новое юридическое лицо — Anti-Corruption Foundation, Inc.

Верховный суд удовлетворил иск о признании террористической организацией американского юрлица ФБК спустя месяц, 27 ноября 2025 года, после его подачи в октябре. Его рассмотрение прошло в закрытом режиме. Подобные иски подает Генеральная прокуратура.

Российское юрлицо ФБК было ликвидировано 31 августа 2021 года. Причиной прекращения деятельности организации была названа «ликвидация НКО по решению суда». После этого, ФБК был исключен из реестра иноагентов «в связи с ликвидацией из реестра некоммерческих организаций».