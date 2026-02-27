 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Эпштейна⁠,
0

Эпштейн обсуждал модель Коршунову и упомянул «виновника» ее смерти

Сюжет
Дело Эпштейна
Эпштейн в переписках обсуждал гибель модели Русланы Коршуновой. По его мнению, к этому привела вера ее молодого человека в альтернативную медицину. За два года до смерти она посещала «остров Эпштейна»
Джеффри Эпштейн
Джеффри Эпштейн (Фото: Cristobal Herrera-Ukashkevich / EPA / ТАСС )

Финансист Джеффри Эпштейн, обвиненный в сексуальных преступлениях, обсуждал в переписках обстоятельства смерти модели из Казахстана Русланы Коршуновой. Это следует из опубликованных Минюстом США файлах по делу скончавшегося финансиста.

Имя модели несколько раз упоминается в файлах. В 2009-м друг финансиста Рамзи Элколи предложил ему встречу с несколькими моделями, в том числе с девушкой по имени Регина, упомянув, что ее парень — это бывший Коршуновой. «Я познакомился с ним, когда Руслана умерла, он всегда был рядом, ездил в полицию и к коронеру, оказывал помощь во всем, утешал мать», — написал Элколи.

Спустя год сам Эпштейн отправил сообщение адресату, чье имя скрыто Минюстом, о том, что смерть Коршуновой произошла «в основном из-за веры ее парня в альтернативную медицину».

В возрасте 18 лет модель посещала «остров Эпштейна», писало The Times Of Central Asia.

Руслана Коршунова получила прозвище «русская Рапунцель» за длинные волосы. Пик ее карьеры пришелся на 2008 год, тогда она принимала участие в рекламных кампаниях ведущих западных брендов, в том числе Nina Ricci. В том же году она выпала из окна квартиры на девятом этаже на Манхэттене. Звучали разные версии ее гибели, однако обвинений никому предъявлено не было, в итоге следствие пришло к заключению, что речь идет о суициде.

Гейтс признался в романе с «русскими женщинами» и извинился за Эпштейна
Общество
Билл Гейтс

В рассекреченных файлах Эпштейна также нашли документы, указывающие на его связь с девушками из Самары и Саратова. Один из документов представляет собой анкету девушки, в ней указано, что она окончила Самарский государственный экономический университет и работала моделью в Нью-Йорке. В письме приводится заметка о рейсе из Нью-Йорка в Самару.

Это не единственные файлы, в которых нашли связь финансиста с девушками из России. В одном из писем Эпштейна от февраля 2018 года упоминается девушка по имени Рая из краснодарского модельного агентства Shtorm. Она рассказывала, что тогда агентство предложило ей поездку на работу в Индонезию, но она отказалась из соображений безопасности.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Пакистан объявил «открытую войну» правительству талибов в Афганистане

Axios: Пентагон представил Трампу варианты действий против Ирана

В России создали учебник по беспилотникам для старших классов

Telegraph: Десант Британии и Франции завершает подготовку к миссии на Украине

Суд вновь рассмотрит дело пассажиров «Аэрофлота» из-за рейса на Пхукет

Реальные ставки по кредиткам в России превысили 50%
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Джеффри Эпштейн модели смерть суицид
Джеффри Эпштейн фото
Джеффри Эпштейн
финансист, организатор преступной сети
20 января 1953 года
Материалы по теме
Демократы начали расследование о сокрытии данных о Трампе в деле Эпштейна
Политика
Гейтс признался в романе с «русскими женщинами» и извинился за Эпштейна
Общество
The Telegraph рассказал, как Эпштейн прятал свои файлы в секретных местах
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 91,3 (+0,27) Инвестиции, 17:27 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 77,27 (+0,15) Инвестиции, 17:27
Объем перевозок по Севморпути вырастет на четверть к 2035 году Экономика, 17:49
Зампреда правления «Газпром нефти» арестовали за взятки Бизнес, 17:48
Как претензии Трампа на Гренландию довели Данию до досрочных выборов Политика, 17:44
Тренер Мишин призвал вернуть российских фигуристов на мировую арену Спорт, 17:43
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
Суд на Кубани рассмотрит дело о некачественных лекарствах Общество, 17:37
В каких мегаполисах быстрее всего раскупят новостройки. Список Недвижимость, 17:30
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Карседо назвал главными принципами «Спартака» страсть и доминирование Спорт, 17:30
В Красноярске мать бросила трехлетнего сына в запертой грязной квартире Общество, 17:27
Мэр Львова назвал основную причину потерь ВСУ в боях Политика, 17:26
ЦБ оставил курс доллара на выходные и 2 марта выше ₽77 Инвестиции, 17:24
Глава оргкомитета ВЭФ пообещал анализ выполнения поручений Путина Экономика, 17:24
Кризис неизбежен: как подготовить сотрудников Образование, 17:23
От умного дома до библиотеки: как устроены цифровые сервисы Ростелекома РБК и Ростелеком, 17:21