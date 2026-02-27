Эпштейн обсуждал модель Коршунову и упомянул «виновника» ее смерти

Эпштейн в переписках обсуждал гибель модели Русланы Коршуновой. По его мнению, к этому привела вера ее молодого человека в альтернативную медицину. За два года до смерти она посещала «остров Эпштейна»

Джеффри Эпштейн (Фото: Cristobal Herrera-Ukashkevich / EPA / ТАСС )

Финансист Джеффри Эпштейн, обвиненный в сексуальных преступлениях, обсуждал в переписках обстоятельства смерти модели из Казахстана Русланы Коршуновой. Это следует из опубликованных Минюстом США файлах по делу скончавшегося финансиста.

Имя модели несколько раз упоминается в файлах. В 2009-м друг финансиста Рамзи Элколи предложил ему встречу с несколькими моделями, в том числе с девушкой по имени Регина, упомянув, что ее парень — это бывший Коршуновой. «Я познакомился с ним, когда Руслана умерла, он всегда был рядом, ездил в полицию и к коронеру, оказывал помощь во всем, утешал мать», — написал Элколи.

Спустя год сам Эпштейн отправил сообщение адресату, чье имя скрыто Минюстом, о том, что смерть Коршуновой произошла «в основном из-за веры ее парня в альтернативную медицину».

В возрасте 18 лет модель посещала «остров Эпштейна», писало The Times Of Central Asia.

Руслана Коршунова получила прозвище «русская Рапунцель» за длинные волосы. Пик ее карьеры пришелся на 2008 год, тогда она принимала участие в рекламных кампаниях ведущих западных брендов, в том числе Nina Ricci. В том же году она выпала из окна квартиры на девятом этаже на Манхэттене. Звучали разные версии ее гибели, однако обвинений никому предъявлено не было, в итоге следствие пришло к заключению, что речь идет о суициде.

В рассекреченных файлах Эпштейна также нашли документы, указывающие на его связь с девушками из Самары и Саратова. Один из документов представляет собой анкету девушки, в ней указано, что она окончила Самарский государственный экономический университет и работала моделью в Нью-Йорке. В письме приводится заметка о рейсе из Нью-Йорка в Самару.

Это не единственные файлы, в которых нашли связь финансиста с девушками из России. В одном из писем Эпштейна от февраля 2018 года упоминается девушка по имени Рая из краснодарского модельного агентства Shtorm. Она рассказывала, что тогда агентство предложило ей поездку на работу в Индонезию, но она отказалась из соображений безопасности.