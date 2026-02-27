В Польше предупредили о рисках «разворота от США» в сфере оружия

Четкое указание на приоритет европейских закупок может ослабить усилия в области обороны: в частности, это ограничит возможности Польши в отношении импорта вооружений из других стран, включая США, считает Ченцкевич

Фото: Aleksander Kalka / Reuters

Программа ЕС по закупке европейского вооружения на сумму €150 млрд ($177 млрд) рискует поставить под угрозу связи с США. Об этом заявил Bloomberg глава бюро нацбезопасности Польши и советник президента страны Славомир Ченцкевич.

«Формально программа направлена на наращивание обороноспособности Европы. Но на самом деле это способ постепенно отвернуться от Соединенных Штатов», — сказал он.

Финансирование обороны со стороны ЕС, в том числе и собственного производства Польши, ограничит ее возможности по закупке современного оборудования и свяжет властям руки в отношении закупок оружия у США или Южной Кореи, пояснил Ченцкевич.

«Включение формулировок о приоритете европейских стран может быть очень опасным шагом, поскольку ослабляет наши совместные усилия в области обороны», — считает советник.

Механизм кредитования объемом €150 млрд, которые пойдут на программы перевооружения блока, ЕС согласовал еще в мае 2025 года. Речь идет об оборонном фонде Европейского союза SAFE (Security Action for Europe). SAFE — часть плана по перевооружению Европы ReArm Europe общим объемом €800 млрд. Помимо кредитов, он предусматривает ослабление фискальных правил с целью увеличить расходы стран ЕС на оборону. Средства предоставляются в форме долгосрочных, выгодных по условиям кредитов: льготных, с длительным сроком погашения. В первую очередь они должны идти на закупки систем ПВО, ракет, артиллерийских орудий и беспилотников. Программа SAFE финансируется ЕС за счет собственных заемных средств. Государства-члены вносят в бюджет ЕС взносы, соответствующие объему их экономик. Членами фонда могут стать не только страны — члены ЕС.

В правящих кругах Польши существует раскол касательно этой программы, поясняет Bloomberg. Тогда как премьер страны Дональд Туск считает, что Варшава получит от нее выгоду, президент Кароль Навроцкий, напротив, ее критикует.

«Аспект суверенитета, который особенно важен для меня как президента Польши, вызывает сомнения», — сказал он на брифинге в польском Минобороны 25 февраля.

Туск настаивает, что SAFE не повлияет на закупки Польшей американского оружия или на сотрудничество между Варшавой и Вашингтоном.

Вопросы о том, сможет ли Европа избавиться от зависимости от США в сфере обороны и производить достаточное количество вооружения для этого, возникли после возвращения к власти в США президента Дональда Трампа и, в частности, его заявлений насчет обретения контроля над Гренландией, которая является автономией в составе Дании. Согласно данным Международного института стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies — IISS), которые приводила The Wall Street Journal, замена американских военной техники и персонала в Европе будет стоить около $1 трлн.

Трамп при этом настаивал на увеличении оборонных обязательств союзников по НАТО. В начале февраля он подписал указ, согласно которому Вашингтон будет отдавать приоритет в продаже оружия тем странам-партнерам, которые инвестируют в собственную самооборону.