Как претензии Трампа на Гренландию довели Данию до досрочных выборов

На фоне угроз Дональда Трампа захватить Гренландию рейтинг премьера Дании Метте Фредериксен укрепился, что побудило ее объявить досрочные выборы. Как президент США влияет на предпочтения европейских избирателей — в материале РБК

Дональд Трамп (Фото: Kenny Holston / Getty Images)

Почему в Дании объявлены досрочные выборы

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен 26 февраля объявила досрочные выборы. Они пройдут 24 марта, хотя изначально были запланированы на октябрь. Выступая в парламенте с «замечанием особого характера», глава датского правительства отметила, что эти выборы станут решающими, поскольку стране в том числе предстоит определить будущее отношений с США. «В ближайшие четыре года нам, датчанам, и нам, как европейцам, действительно придется стоять самостоятельно. Мы должны определить наши отношения с США. Мы должны перевооружиться, чтобы обеспечить мир на нашем континенте. Мы должны держать Европу вместе и защищать будущее Королевства Дания», — заявила Фредериксен.

Президент США Дональд Трамп обращался к властям Дании с предложением о покупке Гренландии — автономной территории, входящую в состав Дании, — еще в свой первый президентский срок и получил отказ. После победы на президентских выборах 2024-го республиканец вернулся к этой идее, заявив, что владение Гренландией «абсолютно необходимо» для национальной безопасности США. После американской спецоперации в Венесуэле, в результате которой президент республики Николас Мадуро был доставлен в США, американский лидер заявил, что США готовы «что-то предпринять» в отношении Гренландии даже без согласия ее жителей. При этом госсекретарь США Марко Рубио заверил конгресс, что заявления по поводу Гренландии не означают военного вторжения, и речь идет лишь о планах приобрести этот остров. Фредериксен, в свою очередь, последовательно заявляла, что остров не продается. Это привело к серьезному обострению отношений ЕС и США. Ряд европейских стран отправили в Гренландию своих военных (формально — в рамках инициативы по созданию совместной миссии НАТО для мониторинга и защиты интересов безопасности в Арктическом регионе), что американский президент назвал «очень опасной игрой». Трамп также пригрозил ЕС новым экспортными тарифами — так трансатлантические союзники оказались на пороге торговой войны. Параллельно США вступили в переговоры с властями Дании и Гренландии. 22 января Трамп, выступая на форуме в Давосе, исключил силовой захват острова и подтвердил готовность согласовать сделку. В настоящее время переговоры сторон продолжаются. При этом в Вашингтоне периодически повторяют угрозы в адрес датских властей. Фредериксен на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая завершилась 16 февраля, заявила что Дания готова сотрудничать с США, но добавила: «Есть вещи, в которых нельзя идти на компромисс».

Как правило, досрочные выборы объявляются на фоне правительственного кризиса или падения рейтинга правящих сил, однако в Дании ситуация обратная. Приняв вызов Трампа, Фредериксен укрепила репутацию возглавляемой ею социал-демократической партии в глазах избирателей и, как отмечает Euractiv, свою собственную — как способного кризисного менеджера. И теперь Фредериксен, продолжает издание, попытается использовать этот актив для решения внутриполитических задач. «Как всем известно, конфликт вокруг Гренландии еще не закончился. Правительство, конечно же, продолжит защищать интересы Дании», — подчеркнула в четверг в парламенте Фредериксен.

Датские социал-демократы потерпели историческое поражение на прошлогодних ноябрьских местных выборах в Копенгагене, однако сейчас их рейтинг растет, следует из опубликованного 26 февраля исследования компании Megafon для телеканала TV 2: партия лидирует в опросе с 21,8% поддержки, хотя еще в декабре имела лишь 17%. Более того, согласно актуальным прогнозам, у левоцентристского блока во главе с Фредериксен, в который наряду с социал-демократами входят левые и социалисты, растут шансы получить по итогам досрочных выборов большинство в фолькетинге (179-местном парламенте страны). Пока ему прочат 88 мест (для большинства необходимо заполучить 90).

Традиционно партии Дании объединялись в левые и правые блоки, но выборы 2022 года ознаменовались созданием центристской коалиции социал-демократов, либералов и «Умеренных». Согласно актуальным опросам, рейтинг этого союза снизился до 13%, так что он вряд ли получит большинство. При этом правоцентристский блок во главе с министром обороны Троэльсом Лундом Поульсеном из Либеральной партии может рассчитывать на 77 мест в парламенте. В фолькетинг также избираются по два депутата от Фарерских островов и Гренландии, которые обычно воздерживаются от участия во внутренней политике королевства, но на этот раз могут сыграть решающую роль.

Формирование центристской коалиции в 2022-м разочаровало часть традиционного электората Фредериксен, но теперь, судя по прогнозам, у нее появился шанс восстановить с ним контакт. В качестве пробного шара она предложила совместный с социалистами законопроект о единовременных выплатах датчанам, испытывающим трудности с оплатой продуктов питания. Согласно этой инициативе, безработные и пенсионеры смогут получить 2500 датских крон (примерно €335), а малоимущие семьи с детьми — 5000 датских крон (около €670).

Как «фактор Трампа» влияет на рейтинги европейских лидеров

Согласно февральскому исследованию Polling Europe Euroscope, 64% опрошенных европейцев негативно относятся к Трампу. Причем, как отмечают исследователи, дело не только в личных предпочтениях: в последний год у европейцев изменилось и восприятие Соединенных Штатов в целом. 51% опрошенных скептически относится к своему историческому союзнику и только 25% считают США дружественной страной. Этот показатель снизился на 36% по сравнению с исследованием, проведенном в октябре 2024 года незадолго до переизбрания Трампа. На национальном уровне самые низкие рейтинги одобрения у президента США наблюдаются во Франции (2,5%), Италии (2,5%), Германии (2,8%) и Испании (3,3%).

Вместе с тем в декабрьском исследовании Politico именно Трамп был назван самым влиятельным политиком в Европе. «Когда мы составляли ежегодный рейтинг, стало очевидно одно: никто в этом году не оказал большего влияния на Европу, чем президент США. Европа имеет дело с непредсказуемым, доминирующим партнером, чьи импульсы могут перевернуть континент в одночасье», — констатировали авторы исследования.

На этом фоне выстраивание отношений с 47-м президентом США стало одним из главных вызовов для европейских лидеров, личные рейтинги которых продолжают неуклонно снижаться. Согласно январскому исследованию YouGov, только 18% британцев одобряют деятельность премьера Кира Стармера, французский президент Эмманюэль Макрон располагает поддержкой 16% населения, канцлер ФРГ Фридрих Мерц — 26%.

Изначально некоторые европейские политики взяли на вооружение тактику умиротворения Трампа с помощью лести — самым ярким примером стал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который как бы в шутку назвал американского лидера «папочкой» перед саммитом в Гааге. В начале прошлого года Дания выбрала стратегию ухода от публичной конфронтации с США из-за Гренландии и попросила и своих союзников по ЕС и НАТО сохранять сдержанность. Однако постепенно в заявлениях европейских политиков все чаще стали звучать призывы к независимым от США решениям и действиям. В частности, об этом говорили Макрон и Мерц, а также другие представители мейнстримных политических сил Европы, у которых с администрацией Трампа назрели идеологические разногласия. Примечательным в этом смысле стало выступление перед сеймом главы МИД Польши Радослава Сикорского 26 февраля, в котором он отметил, что Польша не может быть «лохом» в отношениях с США.

Эксперты американского аналитического центра Quincy Institute for Responsible Statecraft считают, что независимая позиция в диалоге с США может способствовать росту популярности европейских лидеров. Согласно опросу Institute of Global Affairs, большинство западных европейцев хотят, чтобы их лидеры установили четкие границы в отношениях с США, и даже поддерживают сценарий конфронтации. Февральское исследование YouGov показывает, что европейцы ставят на первое место независимость, а сохранение отношений с Соединенными Штатами — на второе. В Дании в пользу автономии от американцев высказались 55% опрошенных, в Италии — 45%, в Испании — 48%, в Германии — 45%, во Франции — 41%.

В то же время единомышленники Трампа в Европе стараются использовать фактор хороших отношений с ним в том числе в предвыборной борьбе. В этом смысле символичным стал недавний визит госсекретаря США Марко Рубио в Венгрию, готовящуюся к парламентским выборам, которые могут положить конец многолетнему правлению Виктора Орбана. Глава венгерского кабинета считается не только ключевым европейским союзником Трампа, но и активным сторонником сплочения других разделяющих ценности MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой») европейских поклонников американского лидера, среди которых премьер Чехии Андрей Бабиш и польский президент Кароль Навроцкий.

В сентябре 2025 года аналитики Европейского совета по международным отношениям (ECFR) представили доклад, в котором сделали вывод, что администрация Трампа работает над смещением идеологического центра европейской политики в сторону MAGA. Для этого республиканская администрация применяет в том числе тактику «партизанской войны» в Европе, используя рост популярности правых сил, которые часто являются союзниками Трампа. Почему аналитики заговорили о культурной войне Америки против Европы Политика В опубликованной в ноябре 2025-го Стратегии национальной безопасности США администрация Трампа намекнула на совместную работу с союзными европейскими партиями, чтобы предотвратить то, что она называет «уничтожением цивилизации» на континенте. «Америка призывает своих политических союзников в Европе содействовать этому возрождению духа, и растущее влияние патриотических европейских партий действительно дает основания для большого оптимизма. Наша цель должна заключаться в том, чтобы помочь Европе скорректировать свою нынешнюю траекторию», — говорится в документе. В начале февраля Financial Times сообщила, что Госдепартамент США планирует финансировать в Европе аналитические центры и благотворительные организации, связанные с движением MAGA.

Европейские элиты не оставляют это без ответа. 24 февраля министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро решил ограничить прямой доступ посла США Чарльза Кушнера к членам правительства страны. Это решение было принято в связи с тем, что Кушнер не явился по вызову в МИД республики, сделанному из-за комментария посольства по поводу смерти французского ультраправого активиста Квентина Деранка. Это не единственный случай, когда внешнеполитические демарши США в Европе приводят к публичным конфликтам. Некоторые дипломаты ЕС заявили Euractiv, что инциденты со вмешательством американских послов отражают «преднамеренный сдвиг» — усиление конфронтационной позиции США, «сочетающей политику культурной войны с популистским подходом к международным отношениям».