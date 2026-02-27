В Китае девять генералов пропали из списка депутатов перед важным съездом

 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Ряд генералов пропали из списка депутатов перед Всекитайским собранием народных представителей, пишет SCMP. По данным издания, такие решения властей, как правило, связаны с расследованиями или отставками
Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Высший законодательный орган Китая исключил девять высокопоставленных военных из списка депутатов Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) накануне ежегодной сессии парламента в Пекине, сообщает South China Morning Post (SCMP).

ВСНП обновило список депутатов от делегации Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и Народной вооруженной полиции, сократив их общее число до 243. Среди исключенных — пять генералов, один генерал-лейтенант и три генерал-майора.

В их числе политкомиссар Сил информационной поддержки Ли Вэй, командующий сухопутными войсками Ли Цяомин, бывший командующий ВМС Шэнь Цзиньлун, бывший политкомиссар ВМС Цинь Шэнсян и бывший политкомиссар ВВС Юй Чжунфу. Также из списка выведен политкомиссар департамента национальной мобилизации Центрального военного совета генерал-лейтенант Ван Дунхай, а также генерал-майоры Бянь Жуйфэн, Дин Лайфу и Ян Гуан.

Причины исключения официально не называются. Подобные кадровые решения, как правило, связаны с изменением статуса, расследованиями или прекращением полномочий, объясняет издание.

Политика
Чжан Юся

За последние три года председатель КНР Си Цзиньпин отстранил пять из шести высокопоставленных генералов, писал The Wall Street Journal. Ключевым эпизодом стал арест генерала Чжан Юся — заместителя председателя Центрального военного совета, близкого союзника китайского лидера, с которым тот был знаком с детства. Его отстранение, объявленное 24 января, фактически сосредоточило в руках Си Цзиньпина полный контроль над Народно-освободительной армией Китая, отмечало издание.

Бывший советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, который встречался с генералом за полтора года до ареста, сравнил отставку Чжан Юся с «сейсмическим событием». Он указал на факт того, что Си Цзиньпин «устранил человека, с которым его связывала столь долгая история».

По данным The Telegraph, чистки в НОАК обусловлены прежде всего желанием Си Цзиньпина преобразовать вторую по величине армию мира в современную боеспособную силу, готовую вторгнуться на Тайвань к 2027 году. Кроме того, он намерен обогнать США, сделав НОАК ведущей армией мира к 2049 году.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Китай депутат партии съезд политика
