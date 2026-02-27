 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
В Швеции назвали условие для размещения у себя ядерного оружия

В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны
Швеция готова разместить на своей территории ядерное оружие в случае начала войны, заявил глава Минобороны. В январе власти скандинавской страны обсудили этот вопрос с двумя европейскими ядерными державами — Британией и Францией
Пал Йонсон
Пал Йонсон (Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press)

Швеция может согласиться на размещение ядерного оружия на своей территории в военное время, заявил министр обороны страны Пал Йонсон в интервью радио SR.

«В случае войны мы, конечно же, будем рассматривать варианты всего, что может обеспечить выживание и безопасность Швеции», — заявил Йонсон (цитата по SVT).

По его словам, в Швеции действует норма о том, что в мирное время размещать ядерное оружие на своей территории не следует. Однако аналогичного запрета для военного времени нет, добавил он.

В последние месяцы шведские власти неоднократно высказывались о готовности к расширению своей роли в европейском ядерном сдерживании на фоне растущей обеспокоенности по поводу ненадежности США как военного союзника.

В конце января премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что Стокгольм ведет предварительные переговоры с Великобританией и Францией о размещении на территории страны их ядерных сил. После вступления в НАТО Стокгольм начал принимать активное участие во всех обсуждениях альянса, в том числе касающихся ядерного оружия, добавил он. Вместе с тем шведская разведка назвала Россию главной военной угрозой для страны.

По данным SVT, Швецию до конца февраля впервые за 50 лет посетит атомный военный корабль. Речь идет о французском атомном авианосце «Шарль де Голль». Визит запланирован в рамках стратегических учений «Орион-26».

Посол обвинил Швецию в резкой смене позиции по ядерному оружию
Политика
Сергей Беляев

Российский посол в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что смену позиции Швеции относительно ядерной тематики сложно назвать иначе как резким поворотом, учитывая репутацию королевства как активного сторонника контроля над вооружениями. Основная дилемма сводится к вопросу: должна ли Европа продолжать рассчитывать на защиту американского «ядерного зонтика» или же ей целесообразно самостоятельно развивать собственный ядерный арсенал, пояснил посол.

Шведская ядерная программа появилась для защиты от нападения со стороны СССР в 1945 году. При этом опросы показывали недовольство жителей этой инициативой. После подписания Договора о нераспространении ядерного оружия началась деятельность по сворачиванию исследовательской программы. Этот процесс завершился в 1972 году.

Швеция вступила в НАТО в марте 2024 года и отказалась от политики нейтралитета, которой следовала более 200 лет. В Стокгольме этот шаг объяснили действиями России, которая вступила в военный конфликт с Украиной. Москва неоднократно заявляла о негативных последствиях расширения военного блока. Глава МИДа Сергей Лавров говорил, что Россия не собирается воевать с Европой, но остается подготовленной к возможным недружественным действиям со стороны ЕС.

Валерия Доброва
Швеция ядерное оружие Минобороны
