«РИА Новости» сообщило о проблеме, помешавшей Дмитриеву улететь из Женевы

У самолета спецпредставителя президента России возникли проблемы с пролетом над ЕС, связанные с документами пилотов и тем, что этот борт еще не появлялся в Европе
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

У самолета спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева возникли проблемы с пролетом над некоторыми европейскими странами после переговоров в Женеве: они были связаны с документами пилотов, а также с тем, что этот борт еще не появлялся в Европе, сообщил «РИА Новости» дипломатический источник.

По словам собеседника, власти Швейцарии оказали содействие для пролета самолета Дмитриева в Россию, выделив второго пилота-швейцарца. Возвращению спецпредставителя Владимира Путина препятствовал ряд стран ЕС, включая Германию и Финляндию, сказал источник.

Умеров раскрыл детали переговоров с США в Женеве
Политика
Рустем Умеров

В четверг Дмитриев в Женеве провел переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. По данным агентства, они состоялись в женевском отеле Four Seasons. В тот же день Уиткофф и Кушнер встречались там с украинцами. Источник «РИА Новости» говорил, что глава РФПИ будет общаться с американскими переговорщиками «по своей линии». Он покинул место встречи в тот же день.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о женевских встречах Дмитриева, заявил, что Путин оперативно получает доклады после любых контактов. Спецпредставитель главы государства, по словам Пескова, продолжает работу в рамках рабочей группы по экономическим вопросам и вопросам торгово-экономического сотрудничества. «Когда появятся какие-то результаты, разумеется, вам будет эта информация представлена», — добавил он.

В Кремле сказали, что назовут дату следующего раунда переговоров в трехстороннем формате при участии России, США и Украины, когда будет достигнута окончательная договоренность о них.

Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
