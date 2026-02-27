Кремль обратился к Анкаре из-за угрозы подрыва «Турецкого потока»
Российские спецслужбы фиксируют попытки украинской стороны подготовить диверсии на «Голубом» и «Турецком» потоках, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
Он добавил, что эта информация была доведена «до турецких коллег».
О появлении данных, что Киев готовит диверсии на черноморских газопроводах, 24 февраля заявил президент России Владимир Путин.
«Не знают, что сделать, чтобы разрушить вот этот мирный процесс с попыткой урегулирования дипломатическими средствами. Все делают для того, чтобы совершить какую-то провокацию и сломать все, что, так аккуратно скажу, достигнуто на этом переговорном треке», — сказал он тогда.
Материал дополняется.
