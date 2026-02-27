 Перейти к основному контенту
0

Глава делового центра в Афганистане оценил риски для бизнеса из России

Сюжет
Радио РБК
Сюжет
Конфликт в Афганистане
Российский бизнес в Афганистане сталкивается с повышенными рисками безопасности из-за эскалации конфликта с Пакистаном, заявил Хабибуллин. Сейчас, по его оценкам, в Афганистане находятся около ста российских предпринимателей
Рустам Хабибуллин
Рустам Хабибуллин (Фото: Станислав Красильников / РИА Новости)

Продолжающаяся эскалация между Кабулом и Исламабадом может повлиять на российский бизнес в Афганистане, заявил в эфире Радио РБК руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

«Пока прогнозировать, конечно, тяжело, но, если уж обострение конфликта продолжится, бизнес же, он очень чувствительный к этим вопросам. Думаю, там многие на паузу поставят. Ну, сами понимаете, вопросы безопасности. С нашей стороны будут уже непосредственно рекомендации заранее даны по этому поводу», — рассказал он.

Хабибуллин отметил, что приграничные с Афганистаном страны — Узбекистан и Иран — уже ужесточили таможенный режим, что тоже отразится на торговых отношениях. При этом Россия продолжает завозить в республику необходимые продукты: муку, пшеницу, растительное масло, бобовые культуры, а также нефтепродукты.

В целях безопасности центр решил временно поставить на паузу деловые поездки и экспедиции. Сейчас, по оценкам Хабибуллина, в Афганистане находятся около ста российских бизнесменов и предпринимателей. «Мы на связи и с Министерством промышленности и торговли Афганистана, с различными бизнес-ассоциациями, с торговой промышленной палатой. Мы же несем ответственность за бизнесменов российских. Мы не имеем права рисковать по этому поводу», — добавил он.

Российский деловой центр в Афганистане открылся в Кабуле в июле 2023 года. В его задачи входит развитие торгово-экономических отношений двух стран, поддержка российских предпринимателей и инвестиции в афганскую промышленность. Ведомство организует для бизнесменов из России проживание, охрану и юридическое сопровождение.

Афганистан начал операцию против Пакистана
Политика

Хабибуллин выразил надежду на скорейшее урегулирование конфликта, поскольку «это никому не выгодно, и в плане бизнеса тоже». «Как нам передали, уже договариваются о перемирии со стороны Пакистана. Этот шаг был сделан. Ну и надеемся, что они помирятся, тем более священный для всех мусульман месяц Рамадан. Мы уж надеемся, что будет примирение, и все остановится, и не пойдет дальше», — заключил он.

Вечером 26 февраля Вооруженные силы Афганистана объявили о начале военной операции в приграничных провинциях Пакистана. Исламабад в ответ ударил по складу с боеприпасами, а через несколько часов нанес авиаудары, в том числе по Кабулу. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф назвал противостояние с Афганистаном открытой войной.

Утром 27 февраля Минобороны Афганистана объявило о завершении операции, сообщив о гибели 55 пакистанских военных, захвате двух баз и 19 погранпостов. По данным пакистанской стороны, в ходе боевых действий погибли 133 афганских военных и уничтожено порядка 80 единиц боевой техники.

 

Авторы
Теги
Алина Нафикова, Владимир Расулов
Афганистан Пакистан вооруженный конфликт Кабул российский бизнес
