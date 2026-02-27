Bloomberg раскрыл, как Финляндия проверяет сделки с недвижимостью россиян

Финляндия активно проверяет сделки за последние 20 лет в поисках «слабых сигналов» — намеков, что те представляют угрозу национальной безопасности. Оцениваются близость к объекту, а также биография и мотивация владельца

Фото: swasdeee / Fotodom / Shutterstock

Финляндия изучает возможности для пересмотра сделок по покупке недвижимости россиянами рядом со стратегическими объектами, пишет Bloomberg.

Как отмечает издание, в течение последних двух десятилетий гражданам России позволяли свободно покупать недвижимость в Финляндии, в том числе землю, дома, дачи и инвестиционные активы.

Однако после начала в 2022 году российской военной операции на Украине финские власти стали проверять эти сделки: обнаружили, что тысячи объектов недвижимости, принадлежащих россиянам, находятся поблизости от стратегических объектов и критической инфраструктуры. Это военные базы, аэродромы, склады оружия, важные дороги, телеком- и водная инфраструктура.

Bloomberg напомнил, что еще в 2020 году Финляндия ужесточила внутреннюю политику в отношении покупки недвижимости: теперь иностранцы из стран, не входящих в ЕС или Европейскую экономическую зону (включая Россию), обязаны получать разрешение Министерства обороны на приобретение такой собственности. С тех пор из соображений национальной безопасности было заблокировано 37 сделок.

Финские власти активно проверяют ранее купленные участки и рассматривают возможность изъятия объектов, если те представляют угрозу, пишет Bloomberg. По данным Министерства обороны, риски, связанные с принадлежащей иностранцам недвижимостью, оцениваются на основе того, находится ли она в районе, имеющем значение для национальной безопасности Финляндии, а также с учетом биографии и мотивации покупателя. Сделки проверяют сразу несколько ведомств, при этом они ищут закономерности и «слабые сигналы», которые могут вызвать подозрения, пояснил источник, знакомый с ситуацией.

Как отмечали ранее финские власти, многие из таких объектов недвижимости не представляют немедленной угрозы, но риск возрастает, если геополитическая ситуация ухудшится. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подтверждал, что Хельсинки планирует изучить возможность ретроспективного вмешательства в сделки с недвижимостью, совершенные гражданами стран, не входящих в ЕС и ЕЭЗ.

Ранее The Telegraph со ссылкой на бывших и нынешних сотрудников трех разведывательных агентств сообщила, что сделки с недвижимостью поблизости от военных и гражданских объектов по меньшей мере в десятке стран Западной Европы позволили России создать сеть «троянских коней» для проведения диверсий и шпионажа.

Британская газета утверждает, что сделки по покупке недвижимости в Европе затрагивали летние дома, дачи, склады, заброшенные школы, городские квартиры и целые острова, которые источники газеты называют потенциальными плацдармами для шпионажа и диверсий.

Представитель российского МИДа Мария Захарова впоследствии назвала утверждение представителей европейской разведки, что Москва покупает недвижимость в Европе для шпионажа и осуществления диверсий, вбросом.