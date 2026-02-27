 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Bloomberg раскрыл, как Финляндия проверяет сделки с недвижимостью россиян

Bloomberg: Финляндия активно проверяет сделки с недвижимостью россиян за 20 лет
Сюжет
Война санкций
Сюжет
Военная операция на Украине
Финляндия активно проверяет сделки за последние 20 лет в поисках «слабых сигналов» — намеков, что те представляют угрозу национальной безопасности. Оцениваются близость к объекту, а также биография и мотивация владельца
Фото: swasdeee / Fotodom / Shutterstock
Фото: swasdeee / Fotodom / Shutterstock

Финляндия изучает возможности для пересмотра сделок по покупке недвижимости россиянами рядом со стратегическими объектами, пишет Bloomberg.

Как отмечает издание, в течение последних двух десятилетий гражданам России позволяли свободно покупать недвижимость в Финляндии, в том числе землю, дома, дачи и инвестиционные активы.

Однако после начала в 2022 году российской военной операции на Украине финские власти стали проверять эти сделки: обнаружили, что тысячи объектов недвижимости, принадлежащих россиянам, находятся поблизости от стратегических объектов и критической инфраструктуры. Это военные базы, аэродромы, склады оружия, важные дороги, телеком- и водная инфраструктура.

Стубб пошутил о мощи Финляндии и «своих 190 см»
Политика

Bloomberg напомнил, что еще в 2020 году Финляндия ужесточила внутреннюю политику в отношении покупки недвижимости: теперь иностранцы из стран, не входящих в ЕС или Европейскую экономическую зону (включая Россию), обязаны получать разрешение Министерства обороны на приобретение такой собственности. С тех пор из соображений национальной безопасности было заблокировано 37 сделок.

Финские власти активно проверяют ранее купленные участки и рассматривают возможность изъятия объектов, если те представляют угрозу, пишет Bloomberg. По данным Министерства обороны, риски, связанные с принадлежащей иностранцам недвижимостью, оцениваются на основе того, находится ли она в районе, имеющем значение для национальной безопасности Финляндии, а также с учетом биографии и мотивации покупателя. Сделки проверяют сразу несколько ведомств, при этом они ищут закономерности и «слабые сигналы», которые могут вызвать подозрения, пояснил источник, знакомый с ситуацией.

Как отмечали ранее финские власти, многие из таких объектов недвижимости не представляют немедленной угрозы, но риск возрастает, если геополитическая ситуация ухудшится. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подтверждал, что Хельсинки планирует изучить возможность ретроспективного вмешательства в сделки с недвижимостью, совершенные гражданами стран, не входящих в ЕС и ЕЭЗ.

Ранее The Telegraph со ссылкой на бывших и нынешних сотрудников трех разведывательных агентств сообщила, что сделки с недвижимостью поблизости от военных и гражданских объектов по меньшей мере в десятке стран Западной Европы позволили России создать сеть «троянских коней» для проведения диверсий и шпионажа.

Британская газета утверждает, что сделки по покупке недвижимости в Европе затрагивали летние дома, дачи, склады, заброшенные школы, городские квартиры и целые острова, которые источники газеты называют потенциальными плацдармами для шпионажа и диверсий.

Представитель российского МИДа Мария Захарова впоследствии назвала утверждение представителей европейской разведки, что Москва покупает недвижимость в Европе для шпионажа и осуществления диверсий, вбросом.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Финляндия недвижимость за рубежом Военная операция на Украине
Материалы по теме
Захарова назвала вбросом данные о недвижимости России в ЕС для шпионажа
Политика
В Эстонии предложили запретить покупку недвижимости без длительного ВНЖ
Политика
В Финляндии допустили пересмотр сделок россиян с недвижимостью
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 91,03 (+0,71) Инвестиции, 26 фев, 17:24 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 77,12 (+0,65) Инвестиции, 26 фев, 17:24
В Москве стройки рядом с жилыми кварталами оснастили датчиками пыли Недвижимость, 11:36
Bloomberg назвал две причины подорожания фрахта нефтетанкеров на 600% Политика, 11:35
Глава делового центра в Афганистане рассказал об обстановке в Кабуле
РАДИО
 Политика, 11:29
Болельщики повалили Месси на поле во время матча в Пуэрто-Рико Спорт, 11:26
Подозреваемого в подрыве автомобиля с бизнесменом во Фрязино задержали Общество, 11:23
Bloomberg раскрыл, как Финляндия проверяет сделки с недвижимостью россиян Политика, 11:22
Похитивший девочку в Смоленске оказал сопротивление при задержании Общество, 11:22
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Сборная России по футболу впервые сыграет с Никарагуа Спорт, 11:08
Демин обновил личный рекорд по передачам в НБА Спорт, 11:07
Разведка посчитала преувеличенными опасения Трампа о создании в Иране МБР Политика, 11:05
Банк России выявил 4600 криптокошельков мошенников в 2025 году Крипто, 11:04
Агрессия на работе: как выражать эмоции так, чтобы не навредить бизнесу Образование, 11:01
Активные и консервативные: актуальные инвестиции в фонды денежного рынка #всенабиржу!, 11:00
Появилось видео с места посадки съехавшего за полосу самолета в Пулково Общество, 11:00