Американские военные лазером сбили дрон погранслужбы США
Американские военные 26 февраля с использованием лазерной системы сбили беспилотник Погранично-таможенной службы США (CBP) над Форт-Хэнкоком, штат Техас, а Федеральная служба авиации (FAA) на этом фоне расширила закрытую зону воздушного пространства в районе аэропорта Эль-Пасо, передает Associated Press.
Об этом сообщили демократы из комитета палаты представителей по транспорту и инфраструктуре, в частности Рик Ларсен. Они рассказали, что были уведомлены об инциденте по официальным каналам.
«У нас головы разрываются от новостей о том, что Министерство обороны, как сообщается, сбило беспилотник таможенной и пограничной охраны с помощью системы противодействия беспилотным летательным аппаратам повышенной опасности», — говорится в заявлении конгрессменов, которое цитирует АР.
Они напомнили, что Белый дом несколько месяцев назад отклонил законопроект о надлежащем обучении операторов беспилотных летательных аппаратов и устранении недостатка координации между Пентагоном, FAA и Министерством внутренней безопасности (DHS). «Теперь мы видим результат его некомпетентности», — добавили конгрессмены.
Представители Пентагона и CBP не ответили на запросы AP. В FAA сообщили, что воздушное пространство над Форт-Хэнкоком уже было закрыто, но вечером 26 февраля эту зону расширили. Угрозы коммерческим рейсам не было.
Чуть больше двух недель назад FAA закрывала небо над аэропортом Эль-Пасо. Изначально мера должна была действовать десять дней, но через несколько часов ее отменили. The Wall Street Journal писала, что FAA и CBP без согласования с Пентагоном использовали сверхсекретную лазерную систему, чтобы сбить дроны мексиканских картелей. Однако по меньшей мере три сбитых объекта оказались праздничными воздушными шариками, рассказали источники WSJ.
