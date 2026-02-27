Вэнс оценил вероятность затяжной войны из-за удара США по Ирану

Вэнс: в случае удара по Ирану США вряд ли окажутся втянутыми в многолетнюю войну

Если США нанесут удар по Ирану, это вряд ли перерастет в затяжную войну в регионе, заявил Вэнс. Он напомнил об атаке по иранским ядерным объектам в июне 2025-го и операции с захватом Мадуро

Джей Ди Вэнс (Фото: Matt Rourke / Getty Images)

В случае удара по Ирану США вряд ли окажутся втянутыми в многолетнюю войну на Ближнем Востоке, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью The Washington Post.

«Идея о том, что мы окажемся [втянутыми] в войну на Ближнем Востоке на многие годы и конца ей не [будет] видно, — на это нет ни малейшего шанса», — считает он.

Вэнс напомнил об атаке США на иранские ядерные объекты во время 12-дневной войны Израиля и Ирана в июне прошлого года, а также о военной операции в Венесуэле в начале января, в ходе которой американские военные захватили и вывезли в Штаты лидера страны Николаса Мадуро с женой. Вице-президент отметил, что эти операции были «очень четко определены».

Он рассказал, что не знает, какие меры в отношении Ирана решит принять президент США Дональд Трамп. При этом политик добавил, что возможные варианты включают как военные удары, «чтобы гарантировать, что Иран не получит ядерное оружие», так и решение «проблемы дипломатическим путем».

«Я думаю, мы все предпочитаем дипломатический вариант, — сказал Вэнс — Но это действительно зависит от того, что иранцы делают и что они говорят».

Вэнс во время службы в американской морской пехоте участвовал в войне в Ираке, а позже критиковал США за эти боевые действия. В интервью он назвал себя «скептиком в отношении иностранных военных интервенций», однако счел, что политика Трампа нацелена на благо США.

«Я действительно считаю, что мы должны избегать повторения ошибок прошлого. Я также считаю, что мы должны избегать повторения уроков прошлого. Только потому что один президент провалил военный конфликт, это не значит, что мы никогда больше не сможем участвовать в военных конфликтах. Мы должны быть осторожны в этом вопросе, но я думаю, что президент проявляет осторожность», — пояснил вице-президент.

США и Иран в этом году возобновили переговоры по ядерной сделке, 26 февраля в Женеве прошел новый раунд. По данным The Wall Street Journal, Вашингтон требует от Тегерана ликвидировать три ядерных объекта в Фордо, Натанзе и Исфахане и отдать США весь запас обогащенного урана. Как пишет газета, Иран отверг эти требования. При этом глава МИД Омана, который выступает посредником, Бадр аль-Бусаиди заявлял о «значительном прогрессе».

На этом фоне США значительно нарастили военное присутствие на Ближнем Востоке, в том числе стянув туда две ударные группы с авианосцами и системы ПВО. WSJ называла это подготовкой к затяжной войне. Также Вашингтон начал выводить свои войска с баз на Ближнем Востоке.

Трамп допускал нанесение ограниченного удара по Ирану, чтобы заставить Тегеран пойти на ядерную сделку. 19 февраля он заявил, что мир узнает, что ждет Иран, в течение 10–15 дней. Глава Белого дома пригрозил, что, если Тегеран не пойдет на сделку, «произойдут плохие вещи».