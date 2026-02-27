Telegraph узнала о готовности ВС Британии и Франции к миссии на Украине

Telegraph: Десант Британии и Франции завершил подготовку к миссии на Украине

Британские и французские парашютисты завершили подготовку к возможной миротворческой миссии на Украине, пишет The Telegraph.

Более 600 солдат из 16-й воздушно-штурмовой бригады Великобритании провели воздушно-десантные учения вместе с французской 11-й парашютной бригады в Бретани на северо-западе Франции.

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, Великобритания и Франция обязались направить войска — примерно по 5 тыс. военнослужащих — на Украину в случае мирного соглашения с Россией.

Материал дополняется