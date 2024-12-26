Экспорт порошков для производства боеприпасов предложили запретить
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) подготовила поправки в постановление правительства № 313 от 9 марта 2022 года, которое содержит перечень товаров, запрещенных для вывоза за рубеж. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
ТАСС со ссылкой на пояснительную записку проекта пишет, что ФСТЭК предлагает запретить вывоз алюминиевых порошков, пудр и их смесей с содержанием алюминия по весу более 88% в «недружественные» страны. Как отметили в ведомстве, эти товары «крайне востребованы при производстве боеприпасов, в том числе к артиллерийским и ракетным системам», которые применяются Вооруженными силами Украины в зоне боевых действий.
Сейчас ФСТЭК готовится к проведению независимой антикоррупционной экспертизы, по итогам которой сформируют заключительную версию нормативного правового акта.
запрещен в Австралию, Албанию, Андорру, на Багамские Острова, в Великобританию, страны ЕС, Исландию, Канаду, Лихтенштейн, Микронезию, Монако, Новую Зеландию, Норвегию, Южную Корею, Сан-Марино, Северную Македонию, Сингапур, США, Тайвань, Черногорию, Швейцарию, Японию и на Украину. В список, в частности, попали обогащенный уран, лесоматериалы, а также товары двойного назначения (взрывчатые вещества, двигатели и другие). Последние изменения в это постановление правительства были внесены 14 ноября.
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