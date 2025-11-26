FT сравнила панику Запада из-за плана США с действиями курицы без головы
Мирный план, предложенный США, вызвал панику в Киеве и европейских столицах, заявила Financial Times Фиона Хилл, бывший старший директор Совета нацбезопасности (2017–2019) по России и Европе в первый президентский срок Дональда Трампа.
По ее мнению, это порадует российские власти. «Ведь все бегают, словно курица с отрубленной головой», — пояснила Хилл.
Она напомнила, что первоначальные условия мирного плана вторили предыдущим попыткам президента США урегулировать российско-украинский конфликт и его стойкому убеждению, что Москва побеждает: «[Трамп] уже так делал. Сколько раз он ставил всем ультиматум и предельно ясно давал понять: «Россия — великая держава, Россия должна победить»?»
Первоначально мирный план США состоял из 28 пунктов, после переговоров с Украиной и европейскими союзниками его сократили. В частности, из него убрали пункты, касающиеся отношений Москвы и Вашингтона.
Как писал CNN, в европейских столицах опасаются, что США не допустят их к переговорам с Россией об урегулировании конфликта. Брюссель и Киев требуют, чтобы Украина по условиям соглашениям сохранила эффективную оборону, получила гарантии безопасности и не шла на «односторонние территориальные уступки», сообщил немецкий канцлер Фридрих Мерц.
Кремль считает невозможным обсуждение архитектуры глобальной системы безопасности без участия стран Европы. «На каком-то этапе, конечно, их [Европы] участие потребуется», — считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
