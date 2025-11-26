 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Самолету Сийярто не дали сесть в Боснии и Герцеговине

Зукан Хелез
Зукан Хелез (Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press)

Глава Минобороны Боснии и Герцеговины (БиГ) Зукан Хелез не дал согласия на прилет самолета главы МИД Венгрии Петера Сийярто в аэропорт Баня-Луки. Об этом боснийский министр сообщил на странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Хелез объяснил, что это решение — ответ на действия правительства Виктора Орбана, которое поддерживало осужденного экс-президента Республики Сербской (РС) Милорада Додика и его политику, «направленную на раскол» БиГ.

«Венгерская сторона также не дала внятного объяснения, почему министр иностранных дел прилетает на военном самолете», — написал Хелез.

Додик в среду, 26 ноября, в Будапеште встретился с Орбаном. В тот же день Сийярто в Белграде провел встречу с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем и должен был прибыть в Баня-Луку.

В августе Центризбирком БиГ лишил мандата президента Додика, ранее осужденного за неисполнение решения верховного представителя по БиГ Кристиана Шмидта, контролирующего исполнение Дейтонских соглашений (они остановили войну 1992–1995 годов, создав современную Боснию и Герцеговину). Сейчас государство состоит из двух энтитетов: Федерации Боснии и Герцеговины (босняки, хорваты, сербы) и Республики Сербской (сербское большинство), а также из самостоятельного округа Брчко.

Суд приговорил Додика к одному году тюремного заключения (которого он избежал, внеся залог) и запретил участвовать в политической деятельности в течение шести лет. При этом он остался главой правящего в РС «Союза независимых социал-демократов».

Додик — серб по национальности, последовательно не поддерживает стремление босняков и хорватов в НАТО, а также стоит на стороне Сербии по поводу событий в Сребренице, не соглашаясь с термином «геноцид».

Анастасия Лежепекова
Сербия Босния и Герцеговина Республика Сербская Милорад Додик Орбан Сийярто Петер
