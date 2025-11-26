Самолету Сийярто не дали сесть в Боснии и Герцеговине
Глава Минобороны Боснии и Герцеговины (БиГ) Зукан Хелез не дал согласия на прилет самолета главы МИД Венгрии Петера Сийярто в аэропорт Баня-Луки. Об этом боснийский министр сообщил на странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).
Хелез объяснил, что это решение — ответ на действия правительства Виктора Орбана, которое поддерживало осужденного экс-президента Республики Сербской (РС) Милорада Додика и его политику, «направленную на раскол» БиГ.
«Венгерская сторона также не дала внятного объяснения, почему министр иностранных дел прилетает на военном самолете», — написал Хелез.
Додик в среду, 26 ноября, в Будапеште встретился с Орбаном. В тот же день Сийярто в Белграде провел встречу с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем и должен был прибыть в Баня-Луку.
В августе Центризбирком БиГ лишил мандата президента Додика, ранее осужденного за неисполнение решения верховного представителя по БиГ Кристиана Шмидта, контролирующего исполнение Дейтонских соглашений (они остановили войну 1992–1995 годов, создав современную Боснию и Герцеговину). Сейчас государство состоит из двух энтитетов: Федерации Боснии и Герцеговины (босняки, хорваты, сербы) и Республики Сербской (сербское большинство), а также из самостоятельного округа Брчко.
Суд приговорил Додика к одному году тюремного заключения (которого он избежал, внеся залог) и запретил участвовать в политической деятельности в течение шести лет. При этом он остался главой правящего в РС «Союза независимых социал-демократов».
Додик — серб по национальности, последовательно не поддерживает стремление босняков и хорватов в НАТО, а также стоит на стороне Сербии по поводу событий в Сребренице, не соглашаясь с термином «геноцид».
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили