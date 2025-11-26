Зараженные радиацией районы будут искать по ГОСТу
Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (ВНИИ ГОЧС) разработал ГОСТ по обнаружению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому и биологическому заражению, сообщили РБК в институте.
Новый ГОСТ устанавливает порядок и особенности проведения радиационной, химической и биологической разведки в периоды мобилизации, действия военного положения и при чрезвычайных ситуациях в мирное время. В нем также прописано новое понятие предельно допустимых уровней заражения (значения мощностей токсичных доз и доз излучений, плотностей заражения, а также объемного содержания опасных веществ в объектах окружающей среды).
В частности, в ГОСТе указано, что радиационное, химическое и биологическое заражение территорий может наступать из-за применения оружия массового поражения, аварий на радиационно опасных объектах, терактов с использованием опасных веществ. Косвенными признаками заражения могут быть внезапно появляющиеся массы насекомых, капли жидкости (при отсутствии осадков), порошкообразный налет, стеклообразные частицы, многочисленные синхронные поломки электронных и электрических приборов и так далее.
При обнаружении таких признаков в разведку, по установленным правилам, отправится специальный дозор, состоящий, как правило, из командира, химика-разведчика и водителя. В задачу отряда входит изучение обстановки на машине, вертолете или самолете, также допускается использование беспилотников. Разведка должна выявить границы зараженного района, обозначить их специальными знаками и собрать пробы. Для анализов могут быть собраны пробы воздуха, воды, почвы, наружных поверхностей транспорта, а также образцы растительности, осколки снарядов, трупы мелких грызунов и насекомых.
«Это ГОСТ общефедерального уровня, объединяющий и понятный, ранее существовали локальные методические рекомендации по данной тематике», — сообщили РБК во ВНИИ ГОЧС. ГОСТ вступит в силу 1 февраля 2026 года.
В 2021 году ВНИИ ГОЧС разработал ГОСТ, регламентирующий срочное захоронение трупов людей и животных, погибших в ходе военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также в условиях чрезвычайных ситуаций в мирное время. В нем говорится, что при выборе мест захоронения необходимо учитывать правила застройки населенного пункта, особенности рельефа, состав грунта и так далее. Властям в мирное время предписывается создавать запасы средств для проведения захоронений, в том числе гробов, мешков, средств дезинфекции.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили