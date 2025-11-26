 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Зараженные радиацией районы будут искать по ГОСТу

В России разработали первый федеральный стандарт для поиска зараженных районов после использования оружия массового поражения или терактов с применением химического оружия. Искать их будут спецдозоры, возможно использование БПЛА
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (ВНИИ ГОЧС) разработал ГОСТ по обнаружению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому и биологическому заражению, сообщили РБК в институте.

Новый ГОСТ устанавливает порядок и особенности проведения радиационной, химической и биологической разведки в периоды мобилизации, действия военного положения и при чрезвычайных ситуациях в мирное время. В нем также прописано новое понятие предельно допустимых уровней заражения (значения мощностей токсичных доз и доз излучений, плотностей заражения, а также объемного содержания опасных веществ в объектах окружающей среды).

В частности, в ГОСТе указано, что радиационное, химическое и биологическое заражение территорий может наступать из-за применения оружия массового поражения, аварий на радиационно опасных объектах, терактов с использованием опасных веществ. Косвенными признаками заражения могут быть внезапно появляющиеся массы насекомых, капли жидкости (при отсутствии осадков), порошкообразный налет, стеклообразные частицы, многочисленные синхронные поломки электронных и электрических приборов и так далее.

Что такое войска РХБЗ и чем они занимаются
База знаний
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

При обнаружении таких признаков в разведку, по установленным правилам, отправится специальный дозор, состоящий, как правило, из командира, химика-разведчика и водителя. В задачу отряда входит изучение обстановки на машине, вертолете или самолете, также допускается использование беспилотников. Разведка должна выявить границы зараженного района, обозначить их специальными знаками и собрать пробы. Для анализов могут быть собраны пробы воздуха, воды, почвы, наружных поверхностей транспорта, а также образцы растительности, осколки снарядов, трупы мелких грызунов и насекомых.

«Это ГОСТ общефедерального уровня, объединяющий и понятный, ранее существовали локальные методические рекомендации по данной тематике», — сообщили РБК во ВНИИ ГОЧС. ГОСТ вступит в силу 1 февраля 2026 года.

В 2021 году ВНИИ ГОЧС разработал ГОСТ, регламентирующий срочное захоронение трупов людей и животных, погибших в ходе военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также в условиях чрезвычайных ситуаций в мирное время. В нем говорится, что при выборе мест захоронения необходимо учитывать правила застройки населенного пункта, особенности рельефа, состав грунта и так далее. Властям в мирное время предписывается создавать запасы средств для проведения захоронений, в том числе гробов, мешков, средств дезинфекции.

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
радиация радиационный фон РХБЗ биологическое оружие ГОСТ химическое оружие
