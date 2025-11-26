Шерпа России рассказала о «демарше» западных стран на саммите G20

Саммит G20 прошел в ЮАР 22-23 ноября. Накануне был обнародовал план США по урегулированию конфликта на Украине. Шерпа России в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш рассказала, повлиял ли мирный план на ход саммита G20

Светлана Лукаш (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Главы делегаций западных стран покинули заседания «Большой двадцатки» прямо посреди них, чтобы обсудить мирный план по Украине, обнародованный в дни саммита G20. Об этом 26 ноября рассказала шерпа России в «Группе двадцати» Светлана Лукаш, выступая в Москве на пресс-конференции по итогам саммита G20.

«Демарш, который фактически устроили главы западных делегаций, покинув саммит в середине заседаний и переместившись, видимо, на обсуждение этого самого мирного плана, конечно, был замечен и прежде всего замечен нашими партнерами, странами Глобального Юга, председателем в «двадцатке» этого года — ЮАР. Такие вещи не забываются», — сказала она, при этом отметив, что на подготовке к саммиту и на его итогах новости о мирном плане никак не сказались.

Саммит G20 проходил 22-23 ноября в Йоханнесбурге (ЮАР). Накануне, 21 ноября, был впервые обнародован план США по урегулированию конфликта на Украине. 23 ноября в Женеве прошли переговоры делегаций США и «евротройки» (Британия, Германия, Франция) с представителями Украины. Контакты продолжились в Абу-Даби (ОАЭ) — сообщалось о контактах американских и украинских представителей с российской делегацией. Как рассказал 26 ноября помощник президента России Юрий Ушаков, спецслужбы России и Украины периодически встречаются в ОАЭ, чтобы обсудить щепетильные вопросы вроде обмена пленных; на этот же раз в Эмиратах «оказался и «рояль в кустах» — новый спецпредставитель США по урегулированию на Украине, министр армии Дэн Дрисколл, который встретился с представителями Украины и «совершенно неожиданно» пообщался с российскими представителями.

Саммит «Большой двадцатки» в ЮАР Соединенные Штаты бойкотировали. Причина — претензии Вашингтона к Претории по правам африканеров (белое население ЮАР, потомки европейских переселенцев). Президент Дональд Трамп, в частности, принимая в мае 2025 года в Вашингтоне президента Южной Африки Сирила Рамафосу, обвинил власти республики в «геноциде» белого населения; Рамафоса эти обвинения отверг, указав на то, что при геноциде в его делегации не было бы белых министров.

Как рассказала Светлана Лукаш, на саммите не присутствовали даже представители американского посольства в ЮАР. Звучали опасения, что из-за полного отсутствия США «двадцатка» не сможет принять итоговый документ. Они не оправдались — декларацию из 122 пунктов на саммите в Йоханнесбурге все-таки одобрили. «Сам факт согласования декларации консенсусом и достаточно сильными решениями, устраивающими и развитые и развивающиеся страны, показывает, что саммит все-таки был успешным вне зависимости от отсутствия Соединенных Штатов, — сказала Лукаш. — Безусловно, все партнеры хотели бы, чтобы США были, находились и в зале переговоров, и на саммите. Все рассматривают взаимодействие с США как необходимый элемент «Группы 20».

Следующий саммит пройдет в 2026 году в Майами (председательство в G20 перешло от ЮАР к США). По мнению шерпы России, в следующем году «двадцатка» будет работать «не менее эффективно и не менее интенсивно», чем в этом. «Мы очень заинтересованы в работе с Соединенными Штатами и думаем, что это будет достаточно интересно и принесет существенные результаты», — резюмировала Лукаш.