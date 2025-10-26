 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Киев сообщил о решении по дополнительным истребителям Mirage

Зеленский сообщил о решении по дополнительным французским истребителям Mirage
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина в этом году уже получила партию французских истребителей Mirage, как минимум один потерпел крушение. Зеленский рассказал о договоренности по дополнительным поставкам
Истребители Mirage 2000
Истребители Mirage 2000 (Фото: Antoine Antoniol / Getty Images)

Украина получит дополнительные истребители Mirage 2000, сообщил президент страны Владимир Зеленский в ежедневном видеообращении.

«Отдельно хочу поблагодарить Британию и Францию. Есть решение о дополнительных истребителях Mirage для Украины и ракетах для ПВО. Британия будет помогать нам с ПВО и дальше, тоже ракетами и производством дронов-перехватчиков», — сказал он.

Ранее французский президент Эмманюэль Макрон сообщил о готовности передать Украине Mirage и зенитные ракеты Aster, которые могут использоваться для противовоздушной обороны.

Украина потеряла первый французский истребитель Mirage 2000
Политика
Истребитель Mirage 2000

О прибытии на Украину первых таких истребителей стало известно в начале февраля. Летчики прошли обучение во Франции. Спустя примерно месяц Киев сообщил о первом применении этих машин.

Как минимум один Mirage 2000 Украина уже потеряла. В июле воздушные силы страны сообщили, что истребитель потерпел крушение из-за отказа авиационной техники. Пилот остался жив, он успешно катапультировался.

22 октября Зеленский рассказал, что подписал в Швеции с премьер-министром королевства Ульфом Кристерссоном соглашение о намерениях Украины приобрести не менее 100 истребителей Gripen E для национальных ВВС.

Шведский министр обороны Пол Йонсон на следующий день заявил, что рассматривается возможность использовать для оплаты самолетов замороженных российских активов. Один истребитель этой модели стоит примерно $85 млн, соответственно, заказ на 100 истребителей обойдется в $8,5 млрд. Москва предупреждала, что действия в отношении своих активов будут считаться воровством и обратится в суды.

Россия осуждает поставки западного оружия Украине. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что ни одно вооружение, которое в перспективе может получить ВСУ, не окажет кардинального влияния на ход боевых действий.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова
Украина Владимир Зеленский Mirage 2000 истребители
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
