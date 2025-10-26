Киев сообщил о решении по дополнительным истребителям Mirage

Украина в этом году уже получила партию французских истребителей Mirage, как минимум один потерпел крушение. Зеленский рассказал о договоренности по дополнительным поставкам

Истребители Mirage 2000 (Фото: Antoine Antoniol / Getty Images)

Украина получит дополнительные истребители Mirage 2000, сообщил президент страны Владимир Зеленский в ежедневном видеообращении.

«Отдельно хочу поблагодарить Британию и Францию. Есть решение о дополнительных истребителях Mirage для Украины и ракетах для ПВО. Британия будет помогать нам с ПВО и дальше, тоже ракетами и производством дронов-перехватчиков», — сказал он.

Ранее французский президент Эмманюэль Макрон сообщил о готовности передать Украине Mirage и зенитные ракеты Aster, которые могут использоваться для противовоздушной обороны.

О прибытии на Украину первых таких истребителей стало известно в начале февраля. Летчики прошли обучение во Франции. Спустя примерно месяц Киев сообщил о первом применении этих машин.

Как минимум один Mirage 2000 Украина уже потеряла. В июле воздушные силы страны сообщили, что истребитель потерпел крушение из-за отказа авиационной техники. Пилот остался жив, он успешно катапультировался.

22 октября Зеленский рассказал, что подписал в Швеции с премьер-министром королевства Ульфом Кристерссоном соглашение о намерениях Украины приобрести не менее 100 истребителей Gripen E для национальных ВВС.

Шведский министр обороны Пол Йонсон на следующий день заявил, что рассматривается возможность использовать для оплаты самолетов замороженных российских активов. Один истребитель этой модели стоит примерно $85 млн, соответственно, заказ на 100 истребителей обойдется в $8,5 млрд. Москва предупреждала, что действия в отношении своих активов будут считаться воровством и обратится в суды.

Россия осуждает поставки западного оружия Украине. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что ни одно вооружение, которое в перспективе может получить ВСУ, не окажет кардинального влияния на ход боевых действий.