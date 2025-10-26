Пентагон не устроил сценарий голливудского фильма о ядерном апокалипсисе

Речь идет о новом триллере «Дом динамита» от обладательницы премии «Оскар» Кэтрин Бигелоу. По сюжету система ПРО США не может сбить межконтинентальную баллистическую ракету с ядерной боеголовкой, летящую в сторону Чикаго

Энтони Рамос в сцене из фильма «Дом динамита» (Фото: Eros Hoagland / Netflix / Global Look Press)

Пентагон обеспокоен из-за фильма «Дом динамита», нового триллера от обладательницы премии «Оскар» Кэтрин Бигелоу, сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренний документ от 16 октября.

Сюжет картины по сценарию Ноа Оппенгейма строится на том, что система противоракетной обороны США не может сбить межконтинентальную баллистическую ракету с ядерной боеголовкой, летящую в сторону Чикаго. Фильм с Идрисом Эльбой и Ребеккой Фергюсон в главных ролях вышел в ограниченный прокат в кинотеатрах и теперь доступен на стриминговом сервисе Netflix.

Агентство по противоракетной обороне США (MDA), отвечающее за наземную оборонительную систему средней дальности (GMD), базирующуюся на Аляске и в Калифорнии, выразило недовольство сценарием. В документе

с пометкой «Только для внутреннего пользования MDA и Министерства обороны» утверждается, что сценарий конца света, изображенный в картине, неточен.

Предметом беспокойства MDA является изображение американской противоракетной обороны как неэффективной в свете планов президента Дональда Трампа до 2029 года создать крупнейшую в мире систему ПРО «Золотой купол». Документ был подготовлен с целью «опровержения ложных предположений, предоставления верных фактов и лучшего понимания» действующей в настоящее время системы противоракетной обороны США. В фильме подчеркивается, что «сдерживание может потерпеть неудачу, что подтверждает необходимость активной системы противоракетной обороны внутри страны», что недооценивает возможности Соединенных Штатов, утверждают в MDA.

Там заявили, что «вымышленные перехватчики в фильме не попадают в цель, и мы понимаем, что это задумано как захватывающая часть драмы, рассчитанная на развлечение зрителей», однако результаты испытаний в реальных условиях «говорят о совершенно ином». В Пентагоне также отметили, что стоимость системы «высока, но далеко не так высока, как цена, которую придется заплатить, если ядерная ракета нанесет удар по ней стране».

В документе особое внимание уделяется фразе из фильма, где министр обороны, которого играет Джаред Харрис, жалуется на то, что у современных систем ПРО вероятность 50% сбить ракету, несмотря на их стоимость $50 млрд. MDA утверждает, что речь идет о более ранних прототипах, а современные перехватчики «более десяти лет демонстрируют 100-процентную точность на испытаниях».

Пентагон заявил Bloomberg, что создатели картины не консультировались с ними, поскольку фильм «не отражает взгляды и приоритеты нынешней администрации». Система «остается важнейшим компонентом нашей стратегии национальной обороны, обеспечивая безопасность американского народа и наших союзников», подчеркнули там.

«Я чувствовала, что нам нужно быть более независимыми», — сказала Бигелоу CBS. «Но несмотря на это, у нас было несколько технических консультантов, которые работали в Пентагоне. Они были со мной каждый день, когда мы снимали», — добавила режиссер.

О намерении создать «Золотой купол» США объявили в мае этого года. Речь идет о многоуровневой системе ПРО, которая будет полностью защищать материковую часть страны от баллистических, крылатых или гиперзвуковых ракет. Она сможет перехватывать ракеты, «даже если они запущены из других частей света или даже если они запущены из космоса», заверил Трамп. Стоимость проекта глава Белого дома оценил в $175 млрд.

Что сегодня представляет собой американская система ПРО По данным MDA, с 1985 по 2023 год конгресс США выделил на развитие американской ПРО более $250 млрд. Она должна защищать США, их войска и объекты за рубежом, а также некоторых ближайших союзников от ударов большой дальности со стороны Ирана и КНДР, но не крупных ядерных держав, таких как Россия и Китай, отмечает Ассоциация по контролю над вооружениями (Arms Control Association — ACA). Система ПРО США состоит из следующих четырех элементов (размещены в разных точках мира). Наземная оборонительная система средней дальности (Ground-Based Midcourse Defense — GMD) — пусковые установки с 44 ракетами-перехватчиками в США (40 на Аляске, четыре в Калифорнии) для уничтожения ракет на среднем этапе полета. В эксплуатации с 2004 года.

Система ПРО «Иджис» (Aegis Ballistic Missile Defense — BMD) для защиты от ракет средней и меньшей дальности на среднем этапе полета. Включает ракеты Standard Missile-3 (SM-3), Standard Missile-6 (SM-6) и систему морского базирования с пусковыми установками Aegis (установлена на крейсерах и эсминцах, но может быть адаптирована для пуска с земли). Занимает центральное место в системе обороны в Азии и постепенно появляется в Европе (Румыния, Польша). Система высотного заатмосферного перехвата (Terminal High Altitude Area Defense — THAAD) для нейтрализации ракет средней и меньшей дальности на среднем и финальном этапах полета. Всего развернуто семь батарей THAAD (одна батарея — шесть пусковых установок и 48 ракет-перехватчиков): пять — на основной территории США и две — в Азии (на острове Гуам и в Южной Корее). Усовершенствованная система ПРО «Пэтриот-3» (Patriot Advanced Capability 3 — PAC-3). Включает мобильную пусковую установку с 16 ракетами-перехватчиками. Предназначена для защиты от ракет средней и меньшей дальности на финальном этапе полета на более малых высотах, чем THAAD. Ее используют союзники США по НАТО, а также Бахрейн, Израиль, Катар, Кувейт, ОАЭ, Саудовская Аравия, Тайвань, Южная Корея, Япония. Также в американскую ПРО входят системы раннего предупреждения о ракетном нападении и слежения — инфракрасная космическая система раннего обнаружения пусков баллистических ракет (Space-Based Infrared System — SBIRS) и космическая система слежения и наблюдения (Space Tracking and Surveillance System — STSS).