Политика⁠,
Восточный Тимор официально стал 11-м членом АСЕАН

Республика передала документ о присоединении к уставу, что означает ее готовность интегрироваться в ассоциацию. Таким образом, Восточный Тимор стал 11-м членом АСЕАН
Фото: ASEAN
Фото: ASEAN

Демократическая Республика Восточный Тимор передала на хранение в Куала-Лумпуре документ о присоединении к уставу организации АСЕАН, сообщает пресс-служба ассоциации.

«Этот акт символизирует официальное вступление страны в АСЕАН и подтверждает ее приверженность принципам и ценностям организации», — говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, передав документ о присоединении к уставу, республика показала свою готовность интегрироваться в АСЕАН и соблюдать ее процедуры как организации, основанной на нормах и правилах.

АСЕАН (от англ. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations) — это региональная организация десяти стран Юго-Восточной Азии: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Таиланд, Сингапур и Филиппины.

АСЕАН установила диалоговое партнерство с 11 странами мира, включая Россию. Отношения АСЕАН с пятью из них — Австралией, Индией, Китаем, США и Японией — имеют статус всеобщего стратегического партнерства.

Трамп начал свое азиатское турне и прилетел в Малайзию на саммит АСЕАН
Политика

Устав АСЕАН, принятый в 2007 году и вступивший в силу в 2008 году, служит конституцией организации. Статус наблюдателя имеют Папуа — Новая Гвинея (с 1972 года), его также имел Восточный Тимор с 2022 года.

В организации предусмотрен статус партнера по диалогу — первыми его получили Австралия (в 1974 году) и Новая Зеландия (в 1975 году), затем Республика Корея (в 1991 году), Россия и КНР (в 1996 году).

В середине сентября агентство Bernama со ссылкой на премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима писало, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп примут участие в саммите АСЕАН в Куала-Лумпуре в октябре. Ранее в Малайзию на саммит прилетел Трамп. Информация об участии Путина в саммите поступала.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

