Предстоящий митинг на Триумфальной площади расколол оппозицию

Организаторы оппозиционной "Стратегии 31" не смогли договориться относительно числа участников предстоящей 31 октября акции на Тримфальной площади.

Глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева настаивает на том, чтобы принять предложение властей и провести митинг с участием 800 человек. А лидер "Другой России" Эдуард Лимонов и активист "Левого фронта" Константин Косякин сегодня потребуют от мэрии согласовать первоначальное число участников митинга - 1,5 тыс. человек, пишет "Коммерсантъ".

Накануне в мэрии Москвы сообщили, что митинг оппозиции 31 октября на Триумфальной площади согласован численностью 800 человек. При этом в столичном правительстве уточнили, что сносить стоящий на Триумфальной площади забор не планируется.