В.Путин не будет баллотироваться на третий срок

По словам главы российского государства, он намерен руководствоваться Основным законом, который предусматривает два президентских срока подряд. "Я считаю, что во многих наших странах, во всяком случае в России, главным на сегодняшний день является стабильность. А обеспечить эту стабильность может только соблюдение закона", - добавил В. Путин.
Российский президент подчеркнул, что Конституция является основным законом страны, "которая лежит в основе всего".
Отвечая на вопрос, обсуждал ли президент Украины Леонид Кучма с В.Путиным потенциальную возможность своего третьего президентского срока, российский лидер сообщил, что "Леонид Данилович никогда не ставил вопрос о своем возможном третьем сроке". Украинский президент, по словам В.Путина, всегда говорил об обеспечении стабильности в обществе.
Кроме того, глава российского государства затронул вопрос перемещений людей через границу. По его словам, граждане Украины должны иметь возможность въезжать в Россию по общегражданскому паспорту. В. Путин пообещал сделать соответствующее указание МИД, МВД и администрации президента после возвращения в Москву.
Напомним, что с 1 января 2005г. Россия планировала ввести режим пересечения украинско-российской границы для граждан Украины и других граждан СНГ только по загранпаспортам.
Президент России также назвал "несправедливым" порядок регистрации иностранцев, в том числе граждан Украины в России, ограничивающийся тремя днями, тогда как на Украине иностранцы должны вставать на учет, если намерены пробыть в республике свыше 90 дней. "Думаю, что эту проблему можно решить путем вкладыша в паспорт, в котором будет ставиться отметка о регистрации", - сказал он. В.Путин положительно относится к вопросу о двойном гражданстве, хотя, по его словам, для получения гражданства необходима устойчивая связь со страной, но в случае Украины, России и Белоруссии можно сделать исключение. "Думаю, если мы увидим, что на Украине этого хотят, то мы рассмотрим этот вопрос и пойдем навстречу", - добавил он.
Говоря о планах создания единого экономического пространства, В.Путин отметил, что "никакого СССР никто уже не создает и создать не в состоянии". "Идея единого экономического пространства - это идея интеграции в первую очередь в экономической сфере", - сказал он. По мнению В.Путина, решение между Украиной и Россией пограничных вопросов на принципиальном уровне свидетельствует о признании суверенитета друг друга.
Отвечая на вопрос, почему российский посол Виктор Черномырдин не говорит на украинском языке, В.Путин заметил, что "российский посол на Украине не большой специалист в языкознании". "Но работает он эффективно", - добавил президент.