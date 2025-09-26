В Рио-де-Жанейро решили премировать полицию за убийство преступников

Фото: Mario Tama / Getty Images

Парламент бразильского города Рио-де-Жанейро одобрил законопроект, вводящий денежные бонусы для полицейских за «нейтрализацию» преступников на месте преступления, пишет издание La Nacion.

Он должен быть подписан в течение 15 дней губернатором Клаудио Кастро, союзником экс-президента страны Жаира Болсонару, отбывающего срок за госпереворот.

Как отмечает издание, в случае вступления законопроекта в силу сотрудники полиции могут получать премию в размере от 10 до 150% от зарплаты «при конфискации крупнокалиберного оружия или в ситуациях, которые приводят к нейтрализации преступников».

Инициатива вошла в законопроект о реформировании гражданской полиции, которая в первую очередь отвечает за расследования, в отличие от военной полиции.

Активисты, правозащитники и члены оппозиции выступили против инициативы. Она «стимулирует насилие и превращает смерть в государственную политику», заявил федеральный депутат левого толка Энрике Виейра.

«Мы рискуем стать свидетелями масштабной резни, устроенной полицейскими, которые готовы на все ради наживы», — считает адвокат Джефф Амадеус.

Аналогичная мера, получившая название «Бонус Дикого Запада», действовала с 1995 по 1998 год, она была отменена в ответ на рост числа смертей от рук правоохранителей.