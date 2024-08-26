Последствия атаки беспилотников в Энгельсе. Видео
Появились кадры последствий атаки беспилотников в Энгельсе
Обломки беспилотника попали в жилой дом в Энгельсе, который расположен примерно в 700 км от границы с Украиной. Всего в регионе сбили девять дронов, пострадали четыре человека, за жизнь одной женщины борются врачи
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