Умер работавший с Ельциным британский политтехнолог

Тим Белл консультировал первого президента России на выборах в 1996 году. Чаще всего политтехнолога связывают с именем Маргарет Тэтчер, он провел три успешные кампании для британской Консервативной партии

Тим Белл (Фото: David M. Benett / Getty Images)

Английский политтехнолог Тим Белл, который долгое время работал с Маргарет Тэтчер, умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщает The Guardian.

Белл скончался 25 августа в окружении своей семьи после продолжительной болезни, говорится в заявлении его друга и бывшего делового партнера Пирса Поттингера.

Тим Белл был доктором медицинских наук и одним из основателей британской PR-компании Bell Pottinger. Поттингер назвал его «пионером в области политической коммуникации и блестящим стратегом по связям с общественностью». «Он был моим деловым партнером более 30 лет. За это время Тим создал и возглавил компанию, которая стала основной силой в сфере маркетинговых коммуникаций на международном уровне», — добавил он.

Белл родился 18 октября 1941 года. В конце 60-х годов он работал в различных рекламных и PR-агентствах, в том числе лондонском Geers Gross. В 1970 году он помог основать креативное агентство Saatchi & Saatchi, где он был главным исполнительным директором, а затем международным председателем.

Чаще всего Белла связывают с именем Маргарет Тэтчер и предвыборной кампанией Консервативной партии 1979 года. В частности, он был ответственным за успешную рекламную кампанию консерваторов под названием «Лейборизм не работает» (или буквально «Труд не работает», Labour isn’t working). Также он работал с Тэтчер во время выборов 1983 и 1987 годов и помог одержать победу консерваторам.