Москва потребовала от США прекратить дискриминацию спортсменов из России

Российское посольство направило ноту протеста в Госдеп из-за проблем теннисистки Кузнецовой с получением американской визы. Москва просит Вашингтон прекратить дискриминационную политику в отношении российских спортсменов

Светлана Кузнецова (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Посольство России в Вашингтоне сообщило, что направило в Госдепартамент США ноту протеста в связи с ситуацией, сложившиеся вокруг российской теннисистки Светланы Кузнецовой. Спортсменка не может получить американскую визу для участия в турнире Washington Open, стартующем в ближайшие выходные.

В сообщении российского представительствовать, опубликованного в Facebook, говорится, что Кузнецова стала жертвой «затянувшихся административных процедур» при получении американской визы. «Возмущены продолжающейся практикой воспрепятствования участию наших спортсменов в крупных соревнованиях, проходящих на территории США», — говорится в заявлении.

Посольство заявило, что потребовало от Госдепа прекратить дискриминационную политику в отношении выдачи виз российским участникам международных мероприятий».

В минувший четверг Кузнецова на своей странице в Instagram сообщила, что снимается с турнира в США из-за проблем с визой. Она уточнила, что подобная ситуация в ее карьере происходит впервые. Россиянка является действующей победительницей турнира, его призовой фонд — $226 750.



Ситуацию вокруг Кузнецовой накануне комментировал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Он сообщил, что федерация написала письма во все необходимые инстанции, в том числе президенту Международной федерации тенниса Дэвиду Хаггерти. «Однако ответа так и не получили», — сказал Трапищев, слова которого приводил ТАСС.