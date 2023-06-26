Путин начал «определяющее судьбу России» обращение к россиянам

В последний раз президент выступал с обращением к россиянам 24 июня на фоне действий ЧВК «Вагнер»

Президент Владимир Путин начал выступать с обращением россиянам. Пресс-секретарь главы государства говорил, что эти заявления «без преувеличения, определят судьбу России».

Последнее заявление Путин сделал в субботу, 24 июня, после начала мятежа Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер». Тогда президент назвал действия Пригожина предательством и ударом в спину, потому что любая внутренняя смута — угроза государственности. Путин сказал, что к измене привели «непомерные амбиции и личные интересы».

«Как президент России и верховный главнокомандующий, как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу граждан. Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию. И ответят за это», — пообещал Путин.

Вечером того же дня Пригожин сообщил, что разворачивает идущие на Москву колонны, поскольку в переговорам подключился президент Белорусии Александр Лукашенко и достиг приемлемых условий завершения конфликта. Путин по этому поводу с тех пор не выступал.