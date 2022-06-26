Минобороны России сообщило о складе с Javelin и NLAW под Харьковом

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 55,96 (-0,02) Инвестиции, 24 июн, 16:01
Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 53,32 (-0,03) Инвестиции, 24 июн, 16:01
Шойгу проинспектировал российскую группировку войск на Украине Политика, 10:15
Почему в Apple, Amazon и Tesla создаются профсоюзы Pro, 10:12
Прощание с Юрием Шатуновым. Прямая трансляция Общество, 10:08
Брат Хабиба Нурмагомедова одержал третью победу подряд в UFC Спорт, 10:04
Цены на пшеницу бьют рекорды. На акциях каких компаний можно заработать Инвестиции, 10:00
Менее 5% немецких компаний решили покинуть российский рынок Политика, 10:00
Достижение и наказание: как компании теряют лучших людей из-за гормонов Pro, 10:00
Работать с 13 лет: все «за» и «против» Партнерский проект, 09:57
Минобороны России сообщило о складе с Javelin и NLAW под Харьковом Политика, 09:45
Как «король инсайдерской торговли» получил $1,5 млрд и 7,5 лет тюрьмы Pro, 09:30
Отменили спустя день: как с разных стран снимали санкции США и ООН Политика, 09:30
Российский рынок покинули только четыре из 168 японских компаний Бизнес, 09:25
Город без пробок: как этого добиться в Москве Партнерский проект, 09:17
Трейдинг: что это, стратегии и как стать трейдером Инвестиции, 09:00

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Военная операция на Украине ,  

Минобороны России сообщило о складе с Javelin и NLAW под Харьковом

Video

Российские военные обнаружили в одном из взятых под контроль населенных пунктов Харьковской области склад с противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) Javelin и управляемыми ракетными комплексами NLAW, сообщило Минобороны.

По данным министерства, вооружение иностранного производства в бою не применялось.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
 

Чем воюет Украина: сколько и какого оружия получил Киев от Запада
Политика
Гаубица M777

Российская военная операция на Украине началась более четырех месяцев назад — в ночь на 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями демилитаризацию и «денацификацию» соседнего государства. Украина в ответ разорвала дипломатические отношения с Россией, ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию.

Еще до начала спецоперации из-за обострения ситуации на Украине многие западные страны начали поставлять на Украину вооружение. Объем международной военной поддержки в адрес Украины к концу июня составил около $38,5 млрд. Лидирует в поставках США — Вашингтон передал Киеву среди прочего 2 тыс. комплексов Javelin. Второе место занимает Польша, объем переданных Варшавой Javelin неизвестен. Великобритания направила Киеву 3965 комплексов NLAW.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Будьте реалистами: какие методики помогут справиться с тревогой на работе
Статьи
Pro
46 тыс. человек потеряли свои деньги. Как обвалился рынок криптовалют
Статьи
Pro
Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу
Прогнозы
Pro
Как справиться с синдромом самозванца за пять шагов
Инструкции
Pro
Фото: Unsplash Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье
Саммари
Pro
Фото: Shutterstock Правда ли, что под кондиционером можно простыть
Статьи
Pro
Как сократить потери бизнеса. Разбираем четыре вида разрывов
Инструкции

Минобороны России не раз отчитывалось об уничтожении складов с зарубежным вооружением, министерство также сообщало о получении трофейных образцов оружия. В середине марта в ведомстве говорили о намерении обучить военных Луганской и Донецкой народных республик обращению с NLAW и Javelin.


 

Теги
Минобороны Javelin Украина Харьков Харьковская область

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Производитель Javelin заявил о планах увеличить выпуск в два раза
Политика
Минобороны заявило об уничтожении склада с комплексами Javelin в Житомире
Политика
США передали Украине 30 противотанковых комплексов Javelin
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter