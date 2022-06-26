Минобороны России сообщило о складе с Javelin и NLAW под Харьковом

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Российские военные обнаружили в одном из взятых под контроль населенных пунктов Харьковской области склад с противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) Javelin и управляемыми ракетными комплексами NLAW, сообщило Минобороны.

По данным министерства, вооружение иностранного производства в бою не применялось.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.



Российская военная операция на Украине началась более четырех месяцев назад — в ночь на 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями демилитаризацию и «денацификацию» соседнего государства. Украина в ответ разорвала дипломатические отношения с Россией, ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию.

Еще до начала спецоперации из-за обострения ситуации на Украине многие западные страны начали поставлять на Украину вооружение. Объем международной военной поддержки в адрес Украины к концу июня составил около $38,5 млрд. Лидирует в поставках США — Вашингтон передал Киеву среди прочего 2 тыс. комплексов Javelin. Второе место занимает Польша, объем переданных Варшавой Javelin неизвестен. Великобритания направила Киеву 3965 комплексов NLAW.

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Минобороны России не раз отчитывалось об уничтожении складов с зарубежным вооружением, министерство также сообщало о получении трофейных образцов оружия. В середине марта в ведомстве говорили о намерении обучить военных Луганской и Донецкой народных республик обращению с NLAW и Javelin.