В Раде предложили «очистить власть» от членов «антиукраинских» партий
В Верховную раду Украины внесли законопроект, запрещающий основателям и членам «антиукраинских партий» в течение десяти лет претендовать на должность депутатов всех уровней или пост президента для «очищения власти» от таких лиц. Документ зарегистрирован в украинском парламенте.
«Война актуализировала вопрос очищения власти и публичного пространства от коллаборантов и предателей. Часть из них напрямую работали на спецслужбы России, часть достигала политических и бизнес-интересов из-за спекуляции нарративами вражеской пропаганды, снижая обороноспособность», — говорится в пояснительной записке.
По задумке авторов законопроекта, помимо должностей президента Украины, депутатов Верховной рады и местных депутатов, люстрация также будет касаться государственных органов и структур местного самоуправления.
Мораторий на публичную политику и госслужбу в отношении членов «антиукраинских партий», сказано в документе, позволит не только освободить места «для более достойных людей», но и снизить влияние «вражеской агентуры», которую невозможно в короткие сроки проверить на причастность к актам диверсий и передаче информации противнику.
Законопроект, указывают его авторы, направлен против членов следующих политических сил: Коммунистической партии, Партии регионов, Социал-демократической партии, «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ), «Партии Шария», «Держава», «Левая оппозиция», Прогрессивной социалистической партии, «Союза левых сил», «Оппозиционного блока», «Социалисты», «Наши» и Блока Владимира Сальдо.
«Для членов вышеупомянутых партий [важен] сам факт принадлежности к объединениям, методично годами внедряющим вражескую пропаганду и ведущим деструктивную деятельность в общественном пространстве, [для них] необходима политическая ответственность», — резюмировали авторы законопроекта в пояснительной записке.
Документ направили на рассмотрение Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
Спустя около месяца после начала российской военной операции президент Украины Владимир Зеленский на время военного положения поручил приостановить деятельность 11 политических партий, он обосновал это решение их «связью с Россией». Решение коснулось ОПЗЖ, «Партии Шария», «Оппозиционного блока» и других партий. «Любая активность политиков, направленная на раскол или коллаборацию, не будет иметь успеха, но получит жесткий ответ», — заверил тогда украинский лидер.
В середине апреля фракция ОПЗЖ в Верховной раде приостановила свою деятельность.