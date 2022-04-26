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Военная операция на Украине ,  
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В Раде предложили «очистить власть» от членов «антиукраинских» партий

В Верховной раде предложили ввести десятилетний мораторий на публичную политику для членов «антиукраинских партий» в целях снижения влияния «агентуры». Ранее Зеленский приостановил деятельность 11 партий за «связи с Россией»
Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

В Верховную раду Украины внесли законопроект, запрещающий основателям и членам «антиукраинских партий» в течение десяти лет претендовать на должность депутатов всех уровней или пост президента для «очищения власти» от таких лиц. Документ зарегистрирован в украинском парламенте.

«Война актуализировала вопрос очищения власти и публичного пространства от коллаборантов и предателей. Часть из них напрямую работали на спецслужбы России, часть достигала политических и бизнес-интересов из-за спекуляции нарративами вражеской пропаганды, снижая обороноспособность», — говорится в пояснительной записке.

По задумке авторов законопроекта, помимо должностей президента Украины, депутатов Верховной рады и местных депутатов, люстрация также будет касаться государственных органов и структур местного самоуправления.

Мораторий на публичную политику и госслужбу в отношении членов «антиукраинских партий», сказано в документе, позволит не только освободить места «для более достойных людей», но и снизить влияние «вражеской агентуры», которую невозможно в короткие сроки проверить на причастность к актам диверсий и передаче информации противнику.

В Верховной раде приостановили деятельность фракции ОПЗЖ Медведчука
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Агитационный билборд партии &laquo;Оппозиционная платформа&nbsp;&mdash; За жизнь&raquo;, архивное фото

Законопроект, указывают его авторы, направлен против членов следующих политических сил: Коммунистической партии, Партии регионов, Социал-демократической партии, «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ), «Партии Шария», «Держава», «Левая оппозиция», Прогрессивной социалистической партии, «Союза левых сил», «Оппозиционного блока», «Социалисты», «Наши» и Блока Владимира Сальдо.

«Для членов вышеупомянутых партий [важен] сам факт принадлежности к объединениям, методично годами внедряющим вражескую пропаганду и ведущим деструктивную деятельность в общественном пространстве, [для них] необходима политическая ответственность», — резюмировали авторы законопроекта в пояснительной записке.

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Документ направили на рассмотрение Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

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Виктор Медведчук (справа)

Спустя около месяца после начала российской военной операции президент Украины Владимир Зеленский на время военного положения поручил приостановить деятельность 11 политических партий, он обосновал это решение их «связью с Россией». Решение коснулось ОПЗЖ, «Партии Шария», «Оппозиционного блока» и других партий. «Любая активность политиков, направленная на раскол или коллаборацию, не будет иметь успеха, но получит жесткий ответ», — заверил тогда украинский лидер.

В середине апреля фракция ОПЗЖ в Верховной раде приостановила свою деятельность.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Верховная рада Украины Партия регионов «Оппозиционный блок» Анатолий Шарий люстрация
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