СК раскрыл подробности атаки на газовоз в Средиземном море

Судно подверглось у берегов Мальты удару с использованием двух беспилотных летательных аппаратов и трех безэкипажных катеров, рассказали в СК. Все спасенные моряки признаны потерпевшими по делу о теракте, добавили в ведомстве

Следственный комитет расследует подрыв газовоза «Арктик Метагаз» по статье об акте международного терроризма, все спасенные члены экипажа признаны потерпевшими, следствие получило фото- и видеоматериалы с последствиями атаки, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, 3 марта судно «Арктик Метагаз», которое шло из порта Мурманска в Китай и перевозило СПГ, подверглось у берегов Мальты удару с использованием не менее двух беспилотных летательных аппаратов и не менее трех безэкипажных катеров, снабженных взрывными устройствами. Газовоз получил значительные повреждения.

«Получившее значительные пробоины судно в настоящее время находится в неконтролируемом дрейфе в южной части Средиземного моря и приближается к территориальным водам Ливии», — отмечают в ведомстве.

Экипаж судна ожидал помощи 15 часов, рассказал капитан газовоза Андрей Зеленский. Помощь морякам была организована службами России, Мальты и Ливии, пояснил он. Спасенные моряки позже вернулись на родину.

Газовоз отбуксируют к одному из ливийских портов, сообщала Национальная нефтяная корпорация (NOC) Ливии.

Президент России Владимир Путин назвал нападение на российский газовоз террористической атакой. Он отметил, что подобное усугубляет ситуацию на энергетических рынках, в первую очередь в Европе.