Кенийца обвинили в вербовке сограждан для участия в боях на Украине

Суд установил, что кениец Омвамба — директор вербовочной компании, которая отправила на российско-украинский фронт как минимум 25 граждан Кении. Посольство России в Кении опровергло причастность Москвы к вербовкам

Фото: Andrei Pungovschi / Getty Images

Суд в Найроби предъявил обвинения Фестусу Арасе Омвамбе, который, по версии следствия, вербовал кенийцев для участия в боях на Украине на стороне России, пишет Reuters со ссылкой на кенийскую прокуратуру.

Агентство отметило, что Омвамба являлся директором вербовочной компании, которая отправила как минимум 25 кенийцев с целью «эксплуатации в России путем обмана», сообщила прокуратура.

При этом Омвамба не признал себя виновным. Как сообщила прокуратура, суд постановил оставить его под стражей в полиции до слушания дела об освобождении под залог.

Ранее в феврале разведка Кении сообщила, что более тысячи граждан страны стали участниками российской военной операции на Украине. Лидер парламентского большинства Кимани Ичунг’ва, представляя доклад, сообщил, что «кенийцы покидают страну по туристическим визам для вступления в российскую армию через Стамбул и Абу-Даби». С его слов, в боевых действиях сейчас принимают участие 89 граждан Кении. Не менее 39 человек госпитализированы, а 28 числятся пропавшими без вести.

Основная цель вербовщиков, по данным разведки, — это бывшие полицейские и безработные кенийцы в возрасте от 20 до 50 лет. Рекрутам обещают 350 тыс. кенийских шиллингов ($2400), бонусы до миллиона кенийских шиллингов ($8300) и гражданство России, писали The Kenyan Wall Street и Би-би-си.

Ранее глава МИД Кении Мусалия Мудавади заявлял о планах обсудить с Россией данные об участии кенийских граждан в боевых действиях и добиваться запрета на их вербовку. Тогда правительство оценивало число завербованных в 200 человек.

По данным Bloomberg, жителям Кении обещали работу водителями или охранниками в России, а власти утверждали, что вербовкой занимаются «недобросовестные агентства».

Российские власти отвергают обвинения в вербовке иностранцев. В Кремле сообщили, что не располагают информацией по этому поводу. Посольство России в Кении опровергло причастность Москвы к незаконной вербовке кенийцев для участия в боевых действиях на Украине, хотя и заявило, что иностранным гражданам не запрещено добровольно вступать в ряды российских вооруженных сил.