 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Кенийца обвинили в вербовке сограждан для участия в боях на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Суд установил, что кениец Омвамба — директор вербовочной компании, которая отправила на российско-украинский фронт как минимум 25 граждан Кении. Посольство России в Кении опровергло причастность Москвы к вербовкам
Фото: Andrei Pungovschi / Getty Images
Фото: Andrei Pungovschi / Getty Images

Суд в Найроби предъявил обвинения Фестусу Арасе Омвамбе, который, по версии следствия, вербовал кенийцев для участия в боях на Украине на стороне России, пишет Reuters со ссылкой на кенийскую прокуратуру.

Агентство отметило, что Омвамба являлся директором вербовочной компании, которая отправила как минимум 25 кенийцев с целью «эксплуатации в России путем обмана», сообщила прокуратура.

При этом Омвамба не признал себя виновным. Как сообщила прокуратура, суд постановил оставить его под стражей в полиции до слушания дела об освобождении под залог.

Ранее в феврале разведка Кении сообщила, что более тысячи граждан страны стали участниками российской военной операции на Украине. Лидер парламентского большинства Кимани Ичунг’ва, представляя доклад, сообщил, что «кенийцы покидают страну по туристическим визам для вступления в российскую армию через Стамбул и Абу-Даби». С его слов, в боевых действиях сейчас принимают участие 89 граждан Кении. Не менее 39 человек госпитализированы, а 28 числятся пропавшими без вести.

Разведка Кении назвала парламенту число завербованных для боев на Украине
Политика
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Основная цель вербовщиков, по данным разведки, — это бывшие полицейские и безработные кенийцы в возрасте от 20 до 50 лет. Рекрутам обещают 350 тыс. кенийских шиллингов ($2400), бонусы до миллиона кенийских шиллингов ($8300) и гражданство России, писали The Kenyan Wall Street и Би-би-си.

Ранее глава МИД Кении Мусалия Мудавади заявлял о планах обсудить с Россией данные об участии кенийских граждан в боевых действиях и добиваться запрета на их вербовку. Тогда правительство оценивало число завербованных в 200 человек.

По данным Bloomberg, жителям Кении обещали работу водителями или охранниками в России, а власти утверждали, что вербовкой занимаются «недобросовестные агентства».

Российские власти отвергают обвинения в вербовке иностранцев. В Кремле сообщили, что не располагают информацией по этому поводу. Посольство России в Кении опровергло причастность Москвы к незаконной вербовке кенийцев для участия в боевых действиях на Украине, хотя и заявило, что иностранным гражданам не запрещено добровольно вступать в ряды российских вооруженных сил.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Егор Алимов
Кения вербовка суд Украина
Материалы по теме
Разведка Кении назвала парламенту число завербованных для боев на Украине
Политика
Министр из Кении решил обсудить с Москвой запрет вербовки граждан
Политика
В Кении заявили, что их граждан вербуют «недобросовестные агентства»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 91,03 (+0,71) Инвестиции, 17:24 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 77,12 (+0,65) Инвестиции, 17:24
Самолет Уиткоффа и Кушнера вылетел из Женевы Политика, 23:15
Кенийца обвинили в вербовке сограждан для участия в боях на Украине Политика, 23:12
Захарова назвала дискриминацией решение ЕС сократить миссию России Политика, 22:57
Число сбитых за вечер дронов, летевших на Москву, достигло 23 Политика, 22:53
«РИА Новости» узнало о состоянии девочки, найденной в Смоленске Общество, 22:49
Зеленский назвал возможное место следующих переговоров с США и Россией Политика, 22:40
Сотрудник МВД пострадал при атаке ВСУ на брянский поселок Политика, 22:39
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Российские ледоколы пришли на помощь застрявшим судам в Финском заливе Общество, 22:31
Неизвестные осквернили свастиками бывший концлагерь Дранси близ Парижа Общество, 22:22
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:04
Во Франции голкипера заподозрили в симуляции травмы из-за Рамадана Спорт, 22:03
Хет-трик Филина помог «Спартаку» победить «Адмирал» Спорт, 21:56
Apple сообщила об одобрении iPhone для работы с секретными данными НАТО Технологии и медиа, 21:56
Глава МИД Омана сообщил о «прогрессе» на переговорах США и Ирана Политика, 21:53