 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и США⁠,
0

Reuters узнал, что США замедляют продажу активов ЛУКОЙЛа для давления

Reuters: США замедляют продажу активов ЛУКОЙЛа для давления на Россию
Сюжет
Переговоры России и США
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
США, чтобы на давить на Россию в вопросе мирных переговоров по Украине, замедлили сделку по продаже активов ЛУКОЙЛа, узнал Reuters. В процессе сделки участвует непосредственно глава Минфина США
ЛУКОЙЛ LKOH ₽5 146,5 -0,3% Купить
«Роснефть» ROSN ₽390,25 Купить
BRENT BRENT $71,13 +0,18%
Фото: Amr Alfiky / Reuters
Фото: Amr Alfiky / Reuters

США замедлили продажу международных активов ЛУКОЙЛа для давления на Россию в рамках мирных переговоров по Украине. Об этом Reuters сообщили четыре источника, знакомые с ходом переговоров.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина продлит срок заключения сделки по активам российской нефтяной корпорации с 28 февраля до 1 апреля 2026 года. Три источника Reuters рассказали, что на переговорах в Женеве, Абу-Даби и Майами поднималась тема снятия американских санкций в отношении «Роснефти», а также ЛУКОЙЛа.

Американский чиновник сообщил Reuters, что Минфин США продлил срок для заключения сделки с российской компанией, чтобы «содействовать продолжению переговоров с ЛУКОЙЛом и достижению соглашения, которое поддержит усилия президента Трампа по лишению России доходов, необходимых ей для поддержания военной машины и достижения мира». ЛУКОЙЛ в случае продажи активов не получит аванса, а все вырученные средства будут заморожены на счетах и останутся в юрисдикции США, добавил он.

Ранее контроль за сделкой ЛУКОЙЛа осуществлял OFAC, пишет Reuters, теперь же в процесс включены высокопоставленные чиновники Белого дома, Минфина и Госдепа, рассказали три источника, добавив, что глава Минфина Скотт Бессент лично сопровождает сделку.

ЛУКОЙЛ объявил о продаже своих зарубежных активов после того, как в конце октября Минфин США ввел санкции против него и «Роснефти». Санкции предполагают заморозку всех активов компаний в США и запрет американским организациям вести с ними бизнес. Ведомство объяснило меры «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе» по Украине.

Agerpres рассказало об иске «дочки» ЛУКОЙЛа в румынском суде
Бизнес
Фото:Hristo Rusev / Getty Images

Концерн ЛУКОЙЛ предварительно договорился о продаже своих зарубежных активов Carlyle 29 января. При этом для ее завершения необходимо получить одобрение регуляторов, в том числе разрешение OFAC.

ЛУКОЙЛ при этом продолжает вести переговоры с другими компаниями о возможности продаже активов. Речь идет о совместном предложении Chevron с Quantum Energy Partners, а также предложении инвестиционного банка Xtellus Partners. ЛУКОЙЛ подтвердил, что ведет переговоры с другими потенциальными покупателями.

Последние трехсторонние переговоры России, США и Украины по мирному урегулированию конфликта прошли в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации на переговорах в Женеве, помощник президента Владимир Мединский по итогам встреч назвал их тяжелыми, но деловыми. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф 24 февраля заявил о возможном новом раунде трехсторонних переговоров в течение 10 дней.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Персоны
Илья Трапезников
ЛУКОЙЛ США Россия переговоры в Женеве Военная операция на Украине
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Владимир Мединский фото
Владимир Мединский
политик, помощник президента России
18 июля 1970 года
Материалы по теме
Дмитриев прибыл в отель в Женеве для переговоров с США
Политика
Члены российской делегации доложили Путину на Совбезе об итогах Женевы
Политика
Agerpres рассказало об иске «дочки» ЛУКОЙЛа в румынском суде
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 91,03 (+0,71) Инвестиции, 17:24 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 77,12 (+0,65) Инвестиции, 17:24
Глава МИД Омана сообщил о «прогрессе» на переговорах США и Ирана Политика, 21:53
«Динамо» победило СКА и вышло в плей-офф КХЛ Спорт, 21:53
Квартиры с ключами в 2026 году РБК и ПИК, 21:52
Российский борец стал чемпионом турнира UWW в Албании Спорт, 21:51
Военные заявили о перехвате дрона, летевшего к атомному авианосцу Франции Политика, 21:43
Полиция задержала девять человек после конфликта в московском ТЦ Общество, 21:43
Клинтон призвала вызвать на допрос Трампа из-за его связи с Эпштейном Политика, 21:40
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Bloomberg показал на снимках, как Иран готовит ядерные объекты к ударам Политика, 21:39
Итальянский гольфист упал в шахту лифта перед чемпионатом в ЮАР Спорт, 21:34
В Удмуртии крыша рухнула под тяжестью снега. Видео Общество, 21:30
Как уберечься от кражи игровых артефактов и средств со счета РБК и Ростелеком, 21:30
Axios узнал о разочаровании Уиткоффа из-за переговоров с Ираном в Женеве Политика, 21:25
Захарова оценила планы ЕС по полному отказу от нефти и газа из России Политика, 21:09
Венгрия дала Хорватии сутки на ответ по транзиту российской нефти Политика, 21:06