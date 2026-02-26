ЕС потребовал от Киргизии ужесточить контроль за реэкспортом в Россию
Евросоюз потребовал от властей Киргизии ужесточить контроль за экспортом европейских товаров в Россию, поскольку она стала каналом для поставок оборудования, запрещенного в рамках санкций против Москвы. Об этом заявил высокопоставленный представитель ЕС во время визита в Киргизию, передает Reuters.
«У нас есть основания полагать, что торговые потоки указывают на то, что эти товары импортируются в Киргизию с единственной целью — реэкспорта в Россию в нарушение наших санкций», — заявил спецпредставитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан на пресс-конференции.
По его словам, поставляемые Киргизией товары могут иметь в том числе военное применение. О'Салливан отметил беспокойство ЕС по поводу заметного увеличения экспорта товаров двойного назначения в Россию по сравнению с периодом до начала спецоперации.
Ранее в феврале The Financial Times (FT) со ссылкой на внутренний документ ЕС сообщила, что Европа планирует запретить экспорт товаров двойного назначения в Киргизию. «Импорт товаров двойного назначения из ЕС в Киргизию вырос почти на 800% с начала войны, в то время как экспорт из страны в Россию увеличился на 1200%», — говорилось в тексте документа ЕС.
FT утверждала, что такой запрет может стать первым применением мер ЕС по борьбе с обходом антироссийских санкций.
В июле 2023 года в Киргизии провели расследование из-за угрозы санкций США в связи с возможным экспортом в Россию подсанкционных товаров. Тогда власти отвергли причастность госструктур к поставкам, но допустили, что нарушать санкции могли частные компании.
Российские власти считают западные санкции незаконными и неэффективными.
