Война санкций⁠,
ЕС потребовал от Киргизии ужесточить контроль за реэкспортом в Россию

Сюжет
Война санкций
В ЕС заявили, что продажа европейских товаров Киргизии происходит с целью их перепродажи России, в том числе товаров с военным применением. В документе ЕС говорилось, что с начала военной операции такой экспорт заметно вырос
Фото: marcinjozwiak / Shutterstock

Евросоюз потребовал от властей Киргизии ужесточить контроль за экспортом европейских товаров в Россию, поскольку она стала каналом для поставок оборудования, запрещенного в рамках санкций против Москвы. Об этом заявил высокопоставленный представитель ЕС во время визита в Киргизию, передает Reuters.

«У нас есть основания полагать, что торговые потоки указывают на то, что эти товары импортируются в Киргизию с единственной целью — реэкспорта в Россию в нарушение наших санкций», — заявил спецпредставитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан на пресс-конференции.

По его словам, поставляемые Киргизией товары могут иметь в том числе военное применение. О'Салливан отметил беспокойство ЕС по поводу заметного увеличения экспорта товаров двойного назначения в Россию по сравнению с периодом до начала спецоперации.

В Гамбурге бизнесмена заподозрили в 900 нарушениях санкций против России
Политика
Фото:Kevin C. Cox / Getty Images

Ранее в феврале The Financial Times (FT) со ссылкой на внутренний документ ЕС сообщила, что Европа планирует запретить экспорт товаров двойного назначения в Киргизию. «Импорт товаров двойного назначения из ЕС в Киргизию вырос почти на 800% с начала войны, в то время как экспорт из страны в Россию увеличился на 1200%», — говорилось в тексте документа ЕС.

FT утверждала, что такой запрет может стать первым применением мер ЕС по борьбе с обходом антироссийских санкций.

В июле 2023 года в Киргизии провели расследование из-за угрозы санкций США в связи с возможным экспортом в Россию подсанкционных товаров. Тогда власти отвергли причастность госструктур к поставкам, но допустили, что нарушать санкции могли частные компании.

Российские власти считают западные санкции незаконными и неэффективными.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

