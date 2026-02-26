 Перейти к основному контенту
0

Захарова назвала вбросом данные о недвижимости России в ЕС для шпионажа

Захарова: данные о скупке Россией недвижимости в ЕС — манипуляция страхами людей
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: MID_Russia / Telegram)

Заявление представителей европейской разведки о том, что российская сторона покупает недвижимость в Европе для шпионажа и осуществления диверсией, является вбросом и издевательством над психикой европейцев. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в брифинге.

«Это классический вброс в информационное пространство о якобы использовании Москвой российской собственности в Европе для, как они формулируют, решения разведывательных или иных враждебных задач», — сказала дипломат.

По ее мнению, такая публикация является очередным примером русофобии, а также «манипулирования чувством страха у населения своих стран, издевательством над психикой граждан».

Telegraph узнала версию европейских разведок о «троянских конях» России
Политика
Фото:Christopher Furlong / Getty Images

Ранее The Telegraph со ссылкой на бывших и нынешних сотрудников трех разведывательных агентств сообщила, что сделки с недвижимостью вблизи военных и гражданских объектов по меньшей мере в десятке стран Западной Европы позволили России создать сеть «троянских коней» для проведения диверсий и шпионажа.

Британская газета утверждает, что сделки по покупке недвижимости в Европе затрагивали летние дома, дачи, склады, заброшенные школы, городские квартиры и целые острова, которые источники газеты называют потенциальными плацдармами для шпионажа и диверсий.

Один из собеседников The Telegraph предположил, что за счет такого подхода Россия может проверить решимость НАТО в «серой зоне». Другой источник отметил, что критически важная европейская инфраструктура «крайне уязвима». Он призвал как можно скорее решить проблему подобных сделок.

Материал дополняется

Егор Алимов
Мария Захарова
