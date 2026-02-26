 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Дипломатическая стратегия Трампа в Европе вызвала недовольство в регионе

В Европе недовольны активностью американских послов, которые спровоцировали несколько конфликтов в ЕС за последние месяцы. Некоторые евродипломаты считают, что эти инциденты являются преднамеренной стратегией Трампа
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard / Getty Images)

Дипломатическая активность администрации президента США Дональда Трампа в Европе привела к ряду публичных конфликтов и вызвала недовольство в регионе, пишут Bloomberg и Euractiv.

Американские послы все чаще вмешиваются в политические дискуссии. Так, посол США в Бельгии Билл Уайт обвинил страну в антисемитизме на фоне расследования, связанного с ритуальным обрезанием в Антверпене, и пригрозил лидеру партии «Вперед» (Vooruit) Коннеру Руссо визовыми ограничениями за сравнение действий Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) с нацизмом. Позднее власти Бельгии заявили об урегулировании ситуации.

Во Франции американский посол Чарльз Кушнер, отец зятя Трампа, не явился по вызову в МИД, после чего его контакты с правительством были временно прекращены. Доступ восстановили после его заверений министру иностранных дел Жан-Ноэлю Барро о невмешательстве во внутренние дебаты.

Посол США в Польше Том Роуз объявил о прекращении контактов со спикером парламента Влодзимежем Чарзастым из-за его высказываний о том, что Трамп недостоин Нобелевской премии. Он даже опубликовал пост с вопросом о выводе контингента из Польши, но вскоре его удалил.

Критика американских дипломатов, как отмечает Bloomberg, направлена на культурные вопросы и перекликается с посылом Стратегии нацбезопасности Трампа, опубликованной в декабре прошлого года, в которой, как пишет агентство, рисовалась картина «стирания цивилизации» в Европе. Американский лидер также допустил вмешательство в европейские дела, когда публично поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана перед парламентскими выборами 12 апреля.

Послу США Кушнеру запретили «прямой доступ» к министрам Франции
Политика
Чарльз Кушнер

Некоторые дипломаты ЕС считают, что эти инциденты со вмешательством американских послов отражают «преднамеренный сдвиг» — усиление конфронтационной позиции США, «сочетающей политику культурной войны с популистским подходом к международным отношениям», пишет Euractiv. Другие собеседники издания увидели в этом больше показательные заявления, «рассчитанные на одного человека в Вашингтоне». Результатом ситуации стало растущее недовольство по всему ЕС, где правительствам приходится преодолевать «турбулентность, вызванную союзником, которого они не могут позволить себе оттолкнуть», говорится в статье.

В январе Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что ему нравятся европейские страны, однако они, по его мнению, движутся в неправильном направлении. При этом он подчеркнул, что США действительно хотят видеть в Европе сильного союзника.

Ранее американский лидер неоднократно критиковал страны Европы за миграционную политику и призывал европейцев тратить больше на оборону. На фоне разногласий по вопросу о контроле над Гренландией американский президент объявил о введении 10-процентных тарифов в отношении товаров из восьми стран: Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии.

Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Европа Дональд Трамп дипломатия послы конфликты
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
