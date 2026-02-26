 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Путин создал комиссию по вопросам развития технологий ИИ

Путин подписал указ о создании комиссии по развитию ИИ при президенте России. Комиссия займется вопросами интеграции технологии в различные сферы: от социальной до экономической. Возглавят комиссию Григоренко и Орешкин
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Комиссия по вопросам развития технологий искусственного интеллекта была утверждена по указу президента России Владимира Путина. 

В состав комиссии при президенте вошли вице-премьер Дмитрий Григоренко и замруководителя администрации президента Максим Орешкин, которые стали сопредседателями комиссии. Также в нее включены министр обороны Андрей Белоусов,  директор ФСБ Александр Бортников, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава Сбербанка Герман Греф, помощник президента Алексей Дюмин, спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин, экс-руководитель «Яндекса» Тигран Худавердян, глава Минцифры Максут Шадаев. 

Путин предсказал крупнейший технологический прорыв в ближайшие 10–15 лет
Технологии и медиа
Владимир Путин

Комиссия должна будет анализировать основные риски и угрозы, возникающие в связи с использованием технологий искусственного интеллекта, а также координировать меры по нейтрализации этих рисков и угроз. В задачи комиссии также входит разработка подходов внедрения ИИ для повышения эффективности в экономике, соцсфере, в госуправлении, а также нацобороне и безопасности страны. 

Путин поручил представить предложения по формированию межведомственной комиссии администрации президента и правительству в начале января.

В конце 2025 года во время заседания Государственного совета по вопросам подготовки кадров для экономики Путин заявил, что ближайшие 10–15 лет будут временем колоссальной технологической трансформации и бурного развития искусственного интеллекта. Это крупнейший технологический прорыв, которого, пожалуй, еще мировая история не знала», — сказал президент, подчеркнув, что ИИ является «намного более прорывной, всеохватывающей» технологией, которая применяется в различных сферах.

Персоны
Илья Трапезников
искусственный интеллект президент комиссия Владимир Путин Дмитрий Григоренко Максим Орешкин
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Максим Орешкин фото
Максим Орешкин
замглавы администрации президента России
21 июля 1982 года
Андрей Белоусов фото
Андрей Белоусов
политик, министр обороны России
17 марта 1959 года
Александр Бортников фото
Александр Бортников
Директор ФСБ
15 ноября 1951 года
Герман Греф фото
Герман Греф
бизнесмен, глава Сбербанка
8 февраля 1964 года
