Путин создал комиссию по вопросам развития технологий ИИ
Комиссия по вопросам развития технологий искусственного интеллекта была утверждена по указу президента России Владимира Путина.
В состав комиссии при президенте вошли вице-премьер Дмитрий Григоренко и замруководителя администрации президента Максим Орешкин, которые стали сопредседателями комиссии. Также в нее включены министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава Сбербанка Герман Греф, помощник президента Алексей Дюмин, спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин, экс-руководитель «Яндекса» Тигран Худавердян, глава Минцифры Максут Шадаев.
Комиссия должна будет анализировать основные риски и угрозы, возникающие в связи с использованием технологий искусственного интеллекта, а также координировать меры по нейтрализации этих рисков и угроз. В задачи комиссии также входит разработка подходов внедрения ИИ для повышения эффективности в экономике, соцсфере, в госуправлении, а также нацобороне и безопасности страны.
Путин поручил представить предложения по формированию межведомственной комиссии администрации президента и правительству в начале января.
В конце 2025 года во время заседания Государственного совета по вопросам подготовки кадров для экономики Путин заявил, что ближайшие 10–15 лет будут временем колоссальной технологической трансформации и бурного развития искусственного интеллекта. Это крупнейший технологический прорыв, которого, пожалуй, еще мировая история не знала», — сказал президент, подчеркнув, что ИИ является «намного более прорывной, всеохватывающей» технологией, которая применяется в различных сферах.
