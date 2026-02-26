Демократы начали расследование о сокрытии данных о Трампе в деле Эпштейна

Демократ Гарсия утверждает, что Минюст намеренно сокрыл интервью несовершеннолетней, в котором та обвинила Трампа в насилии. Ведомство ответило, что из дела Эпштейна ничего не удалялось. Трамп отрицает все обвинения в насилии

Члены Демократической партии США в конгрессе инициировали расследование после утверждений о сокрытии Минюстом части материалов дела финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальных преступлениях. Об этом объявил заместитель председателя комиссии, член палаты представителей Роберт Гарсия (демократ от Калифорнии).

Расследование касается проверки утверждений о сокрытии американским ведомством материалов, которые свидетельствуют о том, что несовершеннолетняя обвинила президента США Дональда Трампа в насилии.

«Демократы из Комитета по надзору могут подтвердить, что Министерство юстиции, по всей видимости, незаконно скрывало от ФБР интервью с этой пострадавшей, которая обвинила президента Трампа в чудовищных преступлениях», — говорится в заявлении Гарсии в соцсети Х.

Он добавил, что действия Минюста могут нарушать недавно принятый конгрессом закон, который обязывает администрацию публично раскрыть все имеющиеся материалы, связанные с федеральным делом против Эпштейна.

Гарсия выступил с заявлением после того, как Национальное общественное радио сообщило, что Минюст не обнародовал часть материалов по делу Эпштейна, в том числе с упоминаниями Трампа, пишет The Financial Times.

Минюст в Х призвал демократов прекратить вводить общественность в заблуждение, заявив, что «НИЧЕГО не было удалено». В ведомстве пояснили, что файлы могут временно изыматься для редактирования личных данных жертв, но затем незамедлительно возвращаются в открытый доступ. Все соответствующие документы предоставлены, за исключением дубликатов, конфиденциальной информации и материалов текущих расследований.

Трамп отрицает правонарушения в связи с обвинениями в адрес Эпштейна, надежных доказательств его участия в преступлениях нет, пишет Politico. Многие из опубликованных материалов не имеют подтверждений или необходимого контекста, отметило издание.

19 декабря 2025 года Минюст США обнародовал оставшиеся материалы федерального расследования по делу Эпштейна. Они содержат более 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков по делу финансиста. Имя Трампа в документах Эпштейна упоминается более 3 тыс. раз.

В рассекреченных Минюстом документах также содержалась информация о том, что ФБР получило неподтвержденные сведения о принуждении более 30 лет назад в Нью-Джерси 13- или 14-летней девочки к сексуальному акту с Трампом. Эти данные поступили от «неустановленной подруги» предполагаемой жертвы.

Сам республиканец утверждает, что разорвал отношения с Эпштейном около 20 лет назад и не был осведомлен о его сексуальных преступлениях. В начале февраля Трамп пригрозил подать в суд на комика и ведущего премии «Грэмми» Тревора Ноя из-за его слов о связях Трампа и Эпштейна. Тот пошутил, что Трамп мечтает о Гренландии, «что вполне логично, ведь острова Эпштейна больше нет, ему нужен новый, чтобы тусоваться с Биллом Клинтоном».