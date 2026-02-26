 Перейти к основному контенту
Новые законы в России
Дума приняла закон о запрете на выдачу иностранцев из российской армии

Иностранцы получили право заключать контракты на службу в российской армии в ноябре 2022-го. Для них также действует упрощенная процедура получения гражданства России
Фото: Александр Река / ТАСС
Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о запрете на выдачу для уголовного преследования иностранцев, проходящих службу в Вооруженных силах России. Информация опубликована в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в ст. 464 Уголовного кодекса. Россия будет отказывать в выдаче другой стране для уголовного преследования или исполнения приговоров иностранцев и лиц без гражданства, если запрос будет касаться тех, кто проходил военную службу в российской армии или иных формированиях, а также участвовал в боевых действиях, в том числе на Украине.

В первом чтении Дума приняла этот законопроект 21 января. После начала военной операции на Украине ряд зарубежных стран предупредили своих граждан об уголовной ответственности за участие в боевых действиях на стороне другого государства.

Ранее комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала несколько инициатив, направленных на облегчение правового положения в России иностранцев и лиц без гражданства, если они прошли или проходят военную службу по контракту, в том числе запрет на их выдачу.

Путин установил порядок приема в гражданство участников боев на Украине
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин установил порядок приема в гражданство участников боев на Украине. В частности, иностранцы, заключившие контракт на службу в российской армии во время военной операции, смогут подать заявку на получение гражданства на основании приказа об увольнении или решения комиссии о негодности.

Кроме того, им не нужно сдавать экзамены на знание русского языка, истории России и основ российского законодательства. На них также не распространяется требование о постоянном проживании в России на основании вида на жительство в течение пяти лет.

Иностранцы получили право заключать контракты на службу в российской армии в ноябре 2022-го. В середине 2024-го глава СК Александр Бастрыкин заявлял, что уже около 10 тыс. мигрантов с российским гражданством стали участниками военной операции на Украине.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Валерия Доброва
иностранец выдача Госдума армия России российские военные
