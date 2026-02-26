Глава МИД Ганы обсудил с Киевом освобождение двух попавших в плен

Глава МИД Ганы на встрече с Зеленским обсудил призыв Аккры к Киеву освободить двух ганцев, «удерживаемых в качестве военнопленных»

Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images

Глава МИД Ганы Самуэль Окудзето Аблаква сообщил, что одной из основных тем его встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским накануне был призыв Аккры «по гуманитарным соображениям освободить двух наших граждан, удерживаемых в качестве военнопленных на Украине».

Аблаква написал в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), что также передал украинскому лидеру благодарность от ганского президента Джона Махамы «за обеспечение защиты прав наших удерживаемых граждан в соответствии с требованиями международного права».

Зеленский в своем телеграм-канале заявил, что «команды будут на связи» по этому вопросу. Он также подчеркнул, что визит главы МИД Ганы на Украину стал первым за историю отношений двух стран. «Благодарен Гане за четкую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и поддержку наших позиций в резолюциях Генассамблеи ООН», — отметил Зеленский.

Стороны также договорились о развитии сотрудничества в сферах образования, сельского хозяйства и торговли.

В ноябре 2025 года президент Кении Уильям Руто обратился к Зеленскому с просьбой об освобождении оказавшихся в зоне боевых действий кенийцев. В декабре, по данным KTN News, из России в Кению вернулись18 из 82 кенийцев, обратившихся к властям после того, как были завербованы для участия в боях на Украине. В правительстве Кении рассказали, что вербовкой в стране занимаются «недобросовестные агентства» по трудоустройству.

МИД Кении заявлял, что ему известно о случаях вербовки граждан, в результате которой те оказываются в зоне боевых действий. В заявлении дипведомства, которое приводил Reuters, говорилось, что в ряды российских вооруженных сил вступили 200 кенийцев.

Российские власти отвергали обвинения в вербовке иностранцев для отправки в зону боевых действий на Украине. В частности, посольство России в Индии, власти которой также сообщали о схеме рекрутинга через предложения о работе, заявляло, что российская сторона никогда не участвовала «ни в каких публичных или скрытых кампаниях». В Кремле говорили, что не располагают информацией о завербованных африканцах, отвечая на сообщения властей ЮАР о просьбах сограждан о помощи в возвращении из зоны конфликта.