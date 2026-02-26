 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Глава МИД Ганы обсудил с Киевом освобождение двух попавших в плен

Сюжет
Военная операция на Украине
Глава МИД Ганы на встрече с Зеленским обсудил призыв Аккры к Киеву освободить двух ганцев, «удерживаемых в качестве военнопленных»
Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images
Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images

Глава МИД Ганы Самуэль Окудзето Аблаква сообщил, что одной из основных тем его встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским накануне был призыв Аккры «по гуманитарным соображениям освободить двух наших граждан, удерживаемых в качестве военнопленных на Украине».

Аблаква написал в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), что также передал украинскому лидеру благодарность от ганского президента Джона Махамы «за обеспечение защиты прав наших удерживаемых граждан в соответствии с требованиями международного права».

Зеленский в своем телеграм-канале заявил, что «команды будут на связи» по этому вопросу. Он также подчеркнул, что визит главы МИД Ганы на Украину стал первым за историю отношений двух стран. «Благодарен Гане за четкую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и поддержку наших позиций в резолюциях Генассамблеи ООН», — отметил Зеленский.

Стороны также договорились о развитии сотрудничества в сферах образования, сельского хозяйства и торговли.

Нигерия предупредила своих граждан о недопустимости вербовки за границу
Политика
Фото:Chris Hondros / Getty Images

В ноябре 2025 года президент Кении Уильям Руто обратился к Зеленскому с просьбой об освобождении оказавшихся в зоне боевых действий кенийцев. В декабре, по данным KTN News, из России в Кению вернулись18 из 82 кенийцев, обратившихся к властям после того, как были завербованы для участия в боях на Украине. В правительстве Кении рассказали, что вербовкой в стране занимаются «недобросовестные агентства» по трудоустройству.

МИД Кении заявлял, что ему известно о случаях вербовки граждан, в результате которой те оказываются в зоне боевых действий. В заявлении дипведомства, которое приводил Reuters, говорилось, что в ряды российских вооруженных сил вступили 200 кенийцев.

Российские власти отвергали обвинения в вербовке иностранцев для отправки в зону боевых действий на Украине. В частности, посольство России в Индии, власти которой также сообщали о схеме рекрутинга через предложения о работе, заявляло, что российская сторона никогда не участвовала «ни в каких публичных или скрытых кампаниях». В Кремле говорили, что не располагают информацией о завербованных африканцах, отвечая на сообщения властей ЮАР о просьбах сограждан о помощи в возвращении из зоны конфликта.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Гана Владимир Зеленский военнопленные вербовка Африка
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
The Economist рассказал, почему на Украине воюет много колумбийцев
Политика
Иордания обратилась к России из-за своих подданных, попавших в армию
Политика
В генконсульстве России опровергли обвинения в вербовке иракцев в армию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 25 фев, 18:03 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 25 фев, 18:03
Рэпера Гуфа приговорили к одному году условно Общество, 15:44
Франция не будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр Спорт, 15:42
Запрет голосовых звонков: как справиться бизнесу РБК и Frisbee, 15:40
ВЦИОМ узнал, что более половины россиян не знают термин «биоэкономика» Общество, 15:39
Главарю банды киллеров Гагиеву утвердили пожизненный срок Общество, 15:33
Комитет одобрил состоящий «из замечаний» законопроект об охранных землях Политика, 15:29
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:25
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Когда «подушка» — это плохо: как бизнесу управлять ликвидностью #всенабиржу!, 15:20
На экс-заводе GM установили оборудование для производства новых машин Jeland Авто, 15:12
Бывшему директору Владивостокского торгового порта предъявили обвинения Общество, 15:06
Скелетонист Гераскевич призвал лишить Бубку звания Героя Украины Спорт, 15:06
ЦБ: объем средств россиян в банках сократился почти на ₽1 трлн Инвестиции, 15:05
Греф назвал преувеличенными сообщения, что «Самолет» «перестанет летать» Финансы, 15:01
В Подмосковье проверят сирены и работу систем оповещения Общество, 14:58