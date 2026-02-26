Комитет одобрил состоящий «из замечаний» законопроект об охранных землях

Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять в первом чтении раскритикованный всеми фракциями законопроект об изъятии природоохранных земель, предупредив о необходимости доработки

Фото: Andrei Stepanov / Shutterstock

Комитет по экологии Госдумы рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, который разрешает изымать участки земли из состава федеральных и региональных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и строить на них объекты федерального значения, передает корреспондент РБК. При этом члены комитета выдвинули несколько условий к разработчику законопроекта — Минприроды.

Первый замглавы комитета Владимир Бурматов отметил, что «по большому счету, вся подборка документов к этому законопроекту сегодня состоит из одних замечаний». Он подчеркнул, что в ходе заседания комитета его раскритиковали представители всех пяти парламентских фракций и сделал вывод о том, что законопроект надо «серьезно дорабатывать». При этом доработку в соответствии с замечаниями Бурматов предложил оставить на второе чтение, пока пропустив документ на этап первого чтения.

«Но надо сразу прописать в решении комитета, что на второе чтение мы без этого законопроект не выносим, без учета тех замечаний, которые сформулированы комитетом», — предупредил он. Бурматов добавил, что такая практика есть и некоторые законопроекты лежат с 1990-х годов. На первое чтение необходимо будет пригласить министра природных ресурсов Александра Козлова для обоснования необходимости принятия изменений, добавил Бурматов.

Замечания комитета к законопроекту были сформулированы в заключении на десяти страницах. В частности, в нем говорится, что в законопроекте нет критериев отнесения построек к объектам федерального значения, которые предлагается разрешить размещать в нацпарках, заповедниках и заказниках. Отсутствие критериев может привести к «существенному негативному воздействию» на состояние охраняемых территорий и не позволить сохранять там уникальное природное и биологическое многообразие страны.

Кроме того, по мнению членов комитета, необходимо уточнить, что решение о размещении объектов федерального значения принимается должностным лицом не ниже профильного вице-премьера. Также требуется проработать вопрос создания охранных зон для объектов обороны и безопасности (законопроектом предлагается разрешить их размещение в ООПТ) и обеспечить доступ природоохранных инспекторов туда. Всего комитет сформулировал 18 замечаний, по которым требуется доработка.

Законопроект внесло в Госдуму правительство в декабре 2035 года. Им предлагается разрешить на территориях заповедников, национальных парков, заказников и других видов ООПТ проводить мероприятия, направленные на обеспечение обороны страны и безопасности государства, а также на охрану госграницы. Для этого на специально выделенных участках предлагается разрешить размещение объектов капитального строительства и сооружений, предназначенных для обеспечения обороны. Помимо этого в ООПТ планируется узаконить объекты федерального значения при отсутствии иных вариантов их размещения. Под ними предлагается понимать «объекты государственного значения, имеющие существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации». Размещать их можно будет только в исключительных случаях на основании решения правительства. Принимать решение будет специальная комиссия. В состав комиссии, определяющей судьбу ООПТ федерального значения, войдут депутаты Госдумы, сенаторы, представители администрации президента, правительства и ФСБ. Состав комиссии по региональным ООПТ не прописан. Разрешается исключение земель из состава ООПТ для размещения на них объектов федерального значения, а также в случае «необратимой полной утраты» особого природоохранного значения из-за природных ЧС. Законопроектом предусмотрен компенсационный механизм уплаты сборов на развитие ООПТ тем лицом, которое будет размещать объект.

Представлявшая законопроект статс-секретарь — замминистра природных ресурсов Светлана Ходнева заявила, что сейчас есть ряд системных проблем, которые требуют комплексного законодательного решения. Например, сейчас не учитываются особенности функционирования охраняемых территорий возле границ России, также нет механизма по использованию территорий ООПТ для размещения объектов, имеющих «сутевую роль» для социально-экономического развития страны или региона. Кроме того, отсутствует механизм, связанный с изменением или упразднением региональных природных территорий, из-за чего отдельные регионы упраздняют региональные ООПТ.

Ходнева согласилась с предложением комитета рекомендовать к принятию законопроект в первом чтении с рядом условий, которые нужно будет выполнить ко второму.

Почему депутаты критиковали «размытый» проект

Обсуждение законопроекта длилось полтора часа, против или критически высказались как члены комитета, так и ученые, приглашенные на заседание. Член комитета Николай Будуев («Единая Россия») напомнил, что 1 марта вступят в силу нормы закона № 295, которые разрешают использование земельных участков для обеспечения обороны страны и соответствующие положения законопроекта «устарели» и не нужны. Кроме того, он считает, что законопроект противоречит указу президента о стратегических целях, в котором говорится о необходимости увеличения особо охраняемых территорий.

Депутат Владимир Сысоев (ЛДПР) предложил правительству забрать законопроект на существенную переработку, не вынося его пока на первое чтение.

Депутат Анатолий Грешневиков («Справедливая Россия») счел законопроект «полным разгромом заповедного дела». «Я представляю себе, что те, кто писал этот законопроект, эту ахинею, они никогда не имели представления, для чего создавались заповедники и кто их создавал. <...> Масса ученых жизнь положили для того, чтобы создать для России вот эту систему заповедников. Мнение ученых сегодня против этого законопроекта», — заявил он. Грешневиков предположил, что если комитет поддержит законопроект, то войдет в историю как «комитет по уничтожению окружающей среды».

Коммунист Олег Михайлов отметил, что в законопроекте есть много отсылок к необходимости обеспечения обороноспособности страны, но при этом на текущем заседании и заседании комитета-соисполнителя по развитию Дальнего Востока и Арктики не было ни одного представителя Минобороны, которые бы поддержали изменения. «Зато на заседании комитета по Дальнему Востоку и Арктике были лоббисты — представители вот этого самого крупного капитала, которые хотят добывать золото в национальном парке «Югыд ва», — заявил он.

Директор Института экологии им. А.Н. Северцова Сергей Найденко попросил не поддерживать законопроект, так как он «очень размытый и неконкретный».