FA описала «наименее плохой» вариант для «проигрывающей» Украины

Уступка территорий будет для Украины «болезненной», но даст ей «шанс на лучшее будущее», в том числе шанс укрепить оборону, считает Деш. Он отмечает давление от США и преимущество России во многих аспектах

Фото: Ирина Рыбакова / Reuters

Уступка остающихся под контролем Киева территорий Донбасса станет «наименее плохим» вариантом для «проигрывающей» Украины, заявил в статье для Foreign Affairs Майкл Деш, профессор по международным отношениям университета Нотр-Дам. Он специализируется на вопросах внешней политики США, теории принятия решений и разведки.

Аргументируя свою позицию, он пишет о преимуществе у России в численности бойцов и вооружения, финансовых возможностях, а также на поле боя. Исследователь обращает внимание и на зависимость Киева от иностранных партнеров.

Деш считает, что Москва способна выполнить заявляемые цели военной операции: контроль над республиками Донбасса, Запорожской и Херсонской областью и невступление Украины в НАТО.

В то же время у Украины не хватает ресурсов для возвращения к границам 1991 года, что подразумевает также возвращение Крыма, говорится в статье. На это уйдет «много времени и инвестиций», которых у Киева нет, подчеркивает Деш.

«Возможно, у России не все козыри на руках, но у нее большие батальоны и глубокие карманы. <...> Но у Украины нет ни военных ресурсов для успешного наступления, ни политической воли для надежной обороны», — пишет он.

По мнению исследователя, хотя уступка территорий будет «болезненной» для Киева, однако не означает «конец Украины как независимого государства». Отказ от Донбасса позволит укрепить оборону более удаленных от линии соприкосновения территорий, а Киев сможет продолжить «ориентированный на запад проект государственного строительства» без промышленных мощностей на востоке, считает он.

Проведение политических и экономических реформ, борьба с коррупцией, инвестиции в оборонный сектор и создание оборонительных позиций, оптимизированных для беспилотников позволят Украине «занять более прочную позицию для защиты в случае повторного нападения».

«Принятие невыгодного мирного соглашения сейчас дало бы Киеву, по крайней мере, шанс на лучшее будущее. Отказ от него сейчас лишь продлил бы дорогостоящую и проигрышную войну», — заключил Деш.

Публично Киев по вопросу территорий придерживается принципа «стоим, где стоим» для прекращения огня. Украинский президент Владимир Зеленский допускал проведение референдума по вопросу отказа от территорий. Он говорил, что Киев торопится завершить конфликт, но не согласится на сделку с «унизительными» условиями. Ключевым фактором Зеленский называл гарантии безопасности от западных стран. По данным Financial Times, США связали предоставление Украине гарантий безопасности с уступкой территорий.

The Atlantic сообщала, что президент Украины, возможно, готов пойти на территориальные уступки на фоне давления со стороны США по срокам завершения конфликта. Die Welt писала, что такое решение Киева возможно в обмен на ускоренное вступление Украины в Евросоюз.

Россия называет уход ВСУ с территории Донбасса одним из ключевых требований, президент Владимир Путин говорил, что Москва готова к мирному диалогу, но может достичь своих целей и вооруженным путем.